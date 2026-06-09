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Sức khỏe

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Yêu cầu làm rõ vụ bệnh nhi nuốt nam châm với hình ảnh vết mổ gây tranh cãi

Ngọc Tú

TPO - Sau khi người nhà một bệnh nhi 5 tuổi đăng tải bài viết phản ánh sự bức xúc khi điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Sở Y tế tỉnh đã yêu cầu bệnh viện này kiểm tra toàn diện vụ việc.

Ngày 9/6, trên mạng xã hội facebook xôn xao câu chuyện gia đình một bệnh nhi bức xúc về quá trình điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Theo thông tin được chia sẻ, trước đó cháu L.D.H.K. (5 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An với chẩn đoán nuốt 3 viên nam châm vào trong đường ruột. Sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định phẫu thuật để lấy dị vật ra ngoài. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ lấy được 1 viên nam châm ra ngoài. Riêng 2 viên nam châm được bác sĩ thông báo đã di chuyển xuống đường hậu môn và sẽ đi ra ngoài theo đường tiêu hóa.

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Bài viết đăng tải trên mạng xã hội về sự việc gây xôn xao dư luận.

Trong những ngày tiếp theo, bệnh nhi vẫn xuất hiện tình trạng đau bụng và sốt. Gia đình nhiều lần trao đổi với bác sĩ về việc 2 viên nam châm còn lại trong người bé, dẫn đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhi chưa bình phục. Sau 1 tuần nằm viện, 2 viên nam châm vẫn ở vị trí gần vết mổ. Lo sợ cho sức khỏe của con, người nhà đã xin chuyển tuyến ra viện ở Hà Nội chữa trị.

Người nhà bệnh nhi cũng phản ánh, quá trình điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, người nhà không hài lòng về thái độ cũng như cách làm việc của các y bác sĩ tại đây.

Bài viết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Một số hình ảnh về vết mổ của bệnh nhi được đăng tải cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về quá trình điều trị và chăm sóc hậu phẫu.

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Hình ảnh về vết mổ của cháu bé đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Liên quan đến sự việc trên, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã có báo cáo ban đầu. Cụ thể, cháu K. được nhập viện lúc 16h15’ ngày 3/5 với chẩn đoán dị vật nam châm đường tiêu hóa (ruột non) ngày thứ 3. Qua thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ xác định có 2 vị trí dị vật cản quang ở ruột non. Bác sĩ đưa ra hướng xử trí gồm: tiếp tục theo dõi tình trạng dị vật di chuyển trong ống tiêu hóa để trẻ có thể đào thải qua đường tự nhiên. Theo dõi các biến chứng có thể xảy ra để xử trí kịp thời.

Trưa 4/5, cháu K. có biểu hiện sốt, đau bụng và các dấu hiệu tổn thương ruột. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa gây tổn thương ruột và chỉ định phẫu thuật.

Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã mở ruột non lấy 1 viên nam châm ra ngoài. 1 viên còn lại nằm ở đại tràng, bác sĩ không can thiệp và để đào thải qua đường tự nhiên.

Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi bằng siêu âm và chụp Xquang. Đến ngày 10/5, dị vật di chuyển sang đoạn cuối ruột già, chuẩn bị xuống hậu môn. Đến ngày 12/5, dị vật đã đi ra ngoài qua đường hậu môn.

Đối với phản ánh vết mổ và đường khâu sơ sài của cháu bé, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, đây là một phẫu thuật nhiễm khuẩn, có chỉ định khâu thưa để tạo điều kiện thoát dịch. Vết mổ đang trong quá trình điều trị, chưa lành hẳn nên có tình trạng sưng nề, rỉ ít dịch. Đối với phản ánh của gia đình về tinh thần, thái độ của nhân viên y tế, bệnh viện đang tiếp tục xem xét để có phương án xử lý.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khẳng định quá trình tiếp nhận, theo dõi, điều trị bệnh nhân, bệnh viện hoàn toàn tuân thủ các quy trình chuyên môn. Việc giải thích của nhân viên y tế tại Khoa Ngoại tổng hợp chưa được cặn kẽ để gia đình thấu hiểu tình trạng của bệnh nhân.

Chiều 9/6, liên quan đến sự việc trên, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã yêu cầu Bệnh viện Sản nhi Nghệ An khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ quá trình tiếp đón, theo dõi, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhi nêu trên. Bên cạnh đó cần phân tích, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn; nhận định về việc hướng dẫn điều trị cho bệnh nhi và có kết luận cụ thể.

Ngoài ra, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tổ chức thông cáo đến cơ quan báo chí về nội dung vụ việc.

Ngọc Tú
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