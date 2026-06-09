Tái tạo lại 'của quý' sau khi bị điện cao thế thiêu rụi

TPO - Trong tích tắc tiếp xúc với đường dây điện cao thế khi hái tiêu, người đàn ông bị phá hủy hoàn toàn dương vật. Người bệnh vừa được tái tạo thành công cơ quan sinh dục bằng một trong những kỹ thuật khó nhất của ngành tạo hình.

Ngày 9/6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, tại đây vừa thực hiện thành công phẫu thuật tái tạo dương vật bằng vạt cẳng tay ngoài tự do cho bệnh nhân P.T.L. (sinh năm 1990), bị tổn thương nặng vùng sinh dục do tai nạn bỏng điện cao thế trong quá trình lao động.

Các bác sĩ đã sử dụng vạt da cơ ở cẳng tay để tái tạo dương vật cho người bệnh

Theo bệnh sử, trước khi nhập viện khoảng 5 giờ, trong lúc hái tiêu và di chuyển bằng thang sắt, bệnh nhân không may vướng vào đường dây điện cao thế, bị điện giật trong khoảng 5 - 10 giây và mất ý thức khoảng 5 phút. Sau khi được sơ cứu tại địa phương, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 điều trị.

Tại khoa Bỏng – Tạo hình, bệnh nhân được chẩn đoán bỏng điện 6% diện tích cơ thể, độ II, III và IV (1%), tổn thương vùng bàn tay, cơ quan sinh dục, đùi phải và cẳng bàn chân hai bên. Dù diện tích bỏng không lớn, dòng điện cao thế đã gây tổn thương sâu, phá hủy nghiêm trọng các cấu trúc vùng sinh dục.

Trong quá trình điều trị, người bệnh được thay băng, chăm sóc vết thương, ghép da mỏng và trải qua khoảng 3 - 4 cuộc phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử. Sau nhiều lần phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử, toàn bộ thân dương vật từ gốc đến đầu không còn được bảo tồn, chỉ còn lại phần bìu.

Sau điều trị bỏng, bệnh nhân mong muốn được tái tạo lại dương vật để có thể đi tiểu đứng và duy trì hình ảnh cơ thể nam giới. Các bác sĩ khoa Bỏng – Tạo hình phối hợp với khoa Ngoại niệu đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh, xây dựng kế hoạch điều trị và quyết định thực hiện tạo hình dương vật bằng vạt vi phẫu tự do.

Bằng kỹ thuật vi phẫu, ê kíp bác sĩ đã tái tạo thành công dương vật cho bệnh nhân

Ê-kíp phẫu thuật đã chuyển một vạt vi phẫu tự do từ vùng cẳng tay xuống vùng sinh dục. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, các bác sĩ thực hiện nối mạch máu và thần kinh tại vùng dương vật nhằm tạo điều kiện cho quá trình hồi phục cảm giác về sau. Phương pháp quấn “ống trong ống” được áp dụng, giúp phần dương vật tái tạo có hình dáng tương đối hoàn chỉnh.

Theo BS-CKII Thân Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm khoa Bỏng – Tạo hình, Bệnh viện Quân y 175, ê-kíp đã chủ động đánh dấu và bảo tồn các vị trí mạch máu, thần kinh ngay từ giai đoạn xử lý tổn thương ban đầu nhằm phục vụ cho phẫu thuật tái tạo sau này. Nhờ đó, việc xác định mạch nhận và thần kinh nhận trong quá trình phẫu thuật được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi.

“Đây được đánh giá là một trong những kỹ thuật phức tạp nhất của chuyên ngành vi phẫu tạo hình, thậm chí thuộc nhóm kỹ thuật có độ khó rất cao tại Việt Nam hiện nay” - BS Thân Văn Hùng chia sẻ.

Bộ phận được tái tạo sau phẫu thuật đã sống tốt, bắt đầu có cảm giác

Sau 7 ngày phẫu thuật chuyển vạt tự do, kết quả thăm khám cho thấy phần vạt da sống hoàn toàn, hồng ấm, thân dương vật tái tạo đạt hình dáng gần 80–90% so với hình dáng ban đầu. Người bệnh đã xuất hiện cảm giác nóng, lạnh và xúc giác tại vùng tái tạo. Nhờ việc nối thần kinh trong quá trình phẫu thuật, chức năng cảm giác dự kiến sẽ tiếp tục hồi phục dần trong khoảng từ 3 đến 6 tháng tới.