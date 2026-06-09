Đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ vận hành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

TPO - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo hướng ngắn gọn, khả thi, đúng thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật.

Tại cuộc họp rà soát dự thảo Nghị quyết, Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan đã tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện tuyến cuối vào hoạt động.

Theo thông tin từ cuộc họp, dự thảo Nghị quyết gồm 6 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, các cơ chế chính sách đặc thù, hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp và tổ chức thực hiện. Sau khi tiếp nhận ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa nhiều nội dung.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Các nội dung được đưa ra rà soát bao gồm việc xếp cấp chuyên môn kĩ thuật, xếp hạng bệnh viện, ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổ chức hoạt động chuyên môn giữa cơ sở chính và cơ sở 2, cơ chế giá dịch vụ y tế, điều chuyển thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và các nguồn lực khác giữa hai cơ sở.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề cập đến cơ chế chuyển người bệnh, bệnh phẩm; quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa; chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với một số khoản chi đến hết ngày 31/12/2028; cũng như cơ chế hỗ trợ đặc thù trong giai đoạn 2026-2028 để đào tạo, thu hút nhân lực và bảo đảm hoạt động trong thời gian đầu vận hành cơ sở 2 của hai bệnh viện.

Kiến nghị cơ chế thu hút nhân lực, ổn định hoạt động

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định quyết tâm đưa cơ sở 2 vào hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, hai đơn vị cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động vận hành hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trong khu vực.

Lãnh đạo hai bệnh viện cho rằng cần có thêm cơ sở pháp lí và nguồn lực tài chính để hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự, ổn định hoạt động chuyên môn, từng bước hình thành quy mô người bệnh phù hợp, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được đầu tư.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn và Thứ trưởng Lê Đức Luận đều đề nghị tiếp tục rà soát kĩ các nội dung của dự thảo Nghị quyết. Trong đó, cần làm rõ các quy định liên quan đến xếp cấp chuyên môn kĩ thuật, tổ chức hoạt động chuyên môn, cơ chế hạch toán, thanh toán bảo hiểm y tế và bảo đảm sự vận hành đồng bộ giữa cơ sở chính và cơ sở 2 của hai bệnh viện.

Bổ sung cơ chế giám sát, ngăn ngừa tiêu cực từ sớm

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là hai cơ sở y tế tuyến cuối có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Theo Bộ trưởng, việc đưa cơ sở 2 của hai bệnh viện vào hoạt động đúng tiến độ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Khi đi vào vận hành hiệu quả, các cơ sở này sẽ góp phần nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

BV Bạch Mai cơ sở 2.

Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương chỉnh lí hồ sơ, tờ trình sau khi tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp. Dự thảo Nghị quyết cần được xây dựng theo hướng ngắn gọn, súc tích, đúng trọng tâm; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành.

Bộ trưởng cũng yêu cầu bám sát và vận dụng linh hoạt các quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP, Nghị định 188/2025/NĐ-CP, Luật Đấu thầu cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị bổ sung các quy định về kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết nhằm tăng cường hiệu quả quản lí, bảo đảm việc triển khai đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là giải pháp quan trọng để phát hiện, ngăn ngừa từ sớm, từ xa các biểu hiện tiêu cực trong quá trình vận hành.

Theo Bộ trưởng, khi được Chính phủ ban hành, Nghị quyết sẽ trở thành cơ sở pháp lí quan trọng, tạo hành lang cơ chế, chính sách cần thiết để bảo đảm thực hiện các cam kết và vận hành hiệu quả cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bộ trưởng yêu cầu cơ quan thường trực soạn thảo ngay sau cuộc họp phải tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thẩm định lại, bảo đảm tiến độ trình Chính phủ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

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