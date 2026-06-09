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Gặp người nguy kịch trên đường, nhóm y bác sĩ lao vào cấp cứu nạn nhân

Ngọc Tú

TPO - Phát hiện một nạn nhân bất tỉnh sau vụ tai nạn giao thông, nhóm cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An đang trên đường về nhà đã lập tức dừng xe, lao vào cấp cứu, góp phần giành lại cơ hội sống cho người bị nạn.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết, nhóm cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện vừa có hành động đẹp khi kịp thời cấp cứu một nạn nhân bị tai nạn giao thông bất tỉnh trên đường.

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Nhóm cán bộ, y, bác sĩ lao vào cấp cứu nạn nhân ngay trên mặt đường.

Cụ thể, khoảng 16h35 ngày 9/6, sau giờ làm việc, một số cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc Nghệ An gặp một vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 48D (đoạn qua khối Phú Thành, phường Tây Hiếu). Thời điểm này, nạn nhân nằm bất tỉnh trên đường trong tình trạng nguy kịch.

Trước tình huống khẩn cấp, nhóm cán bộ y tế có mặt đã nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng người bị nạn và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường.

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Nạn nhân sau đó được nhóm cán bộ, y bác sĩ đẩy bộ về bệnh viện để theo dõi, điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú - Phó Giám đốc bệnh viện đã trực tiếp tham gia ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời phối hợp với một số y, bác sĩ có mặt tại đây thực hiện biện pháp cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân về viện điều trị, theo dõi.

Bằng sự bình tĩnh, chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, các y bác sĩ đã tận dụng từng phút quý giá để thực hiện các biện pháp sơ cứu cần thiết, góp phần duy trì sự sống cho nạn nhân trước khi được chuyển đến cơ sở y tế.

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Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Tây Bắc.

Hình ảnh nhóm bác sĩ thực hiện cấp cứu cho nạn nhân ngay giữa mặt đường khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen ngợi của dư luận.

Ngọc Tú
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