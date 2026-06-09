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Sức khỏe

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Tầm soát ung thư diện rộng ở TPHCM

Vân Sơn

TPO - TPHCM đang chuẩn bị triển khai chương trình tầm soát ung thư quy mô lớn với sự tham gia của toàn bộ hệ thống y tế, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng. Trọng tâm trước mắt là ung thư cổ tử cung và ung thư vú - hai căn bệnh gây gánh nặng lớn cho sức khỏe phụ nữ, với mục tiêu phát hiện sớm, điều trị kịp thời, từng bước giảm tỷ lệ mắc mới.

Chiều 8/6, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan về kế hoạch thí điểm tầm soát ung thư tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Thí điểm tại một số địa bàn khó khăn

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Phước Lộc cho biết việc khám sức khỏe toàn dân TPHCM đang triển khai phải gắn với hoạt động sàng lọc, tầm soát bệnh tật. Theo ông, đây là cách cụ thể hóa chủ trương chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát hiện sớm để điều trị sớm. "Chúng ta chọn thí điểm tầm soát ung thư trước mắt để thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư là chăm lo sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa", ông Lộc nhấn mạnh.

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Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM yêu cầu ngành y tế xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; xác định rõ nguồn lực, trách nhiệm, lộ trình thực hiện. Đồng thời, thành phố sẽ tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa các đơn vị nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ công tác tầm soát.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, thành phố trước mắt sẽ lựa chọn một số địa bàn khó khăn như Thạnh An, Long Hòa, Bình Khánh, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bình Lợi, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Côn Đảo... để triển khai thí điểm trước khi nhân rộng.

Đáng chú ý, TPHCM đặt mục tiêu đầy tham vọng là từng bước tiến tới kiểm soát hiệu quả ung thư cổ tử cung và ung thư vú trên địa bàn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bệnh viện Từ Dũ cho biết đơn vị đang ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong tầm soát ung thư cổ tử cung. Theo đó, hệ thống camera kết hợp AI có thể phát hiện những tổn thương bất thường chỉ sau vài phút kiểm tra.

Đại diện Bệnh viện Từ Dũ cho biết đây là giải pháp phù hợp để triển khai tại các khu vực vùng sâu, vùng xa bởi thao tác đơn giản, chi phí thấp và cho kết quả nhanh. Bệnh viện cũng khẳng định sẵn sàng tham gia các chương trình khám, tầm soát tại cộng đồng khi được phân công.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương đề xuất tập trung tầm soát ung thư cổ tử cung trước. Theo bà, đây là loại ung thư có thể dự phòng hiệu quả bằng vaccine HPV cũng như phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư để điều trị triệt để.

Bà Diễm Tuyết cho rằng AI hiện là phương pháp có chi phí thấp nhất trong các kỹ thuật tầm soát ung thư cổ tử cung, đồng thời có thể trả kết quả gần như ngay lập tức. Vì vậy, đây là giải pháp phù hợp cho giai đoạn thí điểm.

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TPHCM đặt mục tiêu từng bước kéo giảm gánh nặng ung thư trong cộng đồng

Nhiều tổ chức chính trị - xã hội tham gia

Không chỉ ngành y tế, nhiều tổ chức chính trị - xã hội cũng cam kết tham gia chương trình. Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM cho biết đơn vị đang phối hợp với ngành y tế triển khai khám sức khỏe cho người lao động. Chỉ trong vài tuần gần đây đã có hơn 10.000 công nhân được khám, tầm soát sức khỏe.

Theo ông Tâm, Liên đoàn Lao động TPHCM đặt mục tiêu lâu dài là hỗ trợ khoảng 1 triệu nữ công nhân được tiếp cận các chương trình khám và tầm soát bệnh. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều doanh nghiệp hiện chưa thực hiện đầy đủ quy định khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM cho biết hội đã phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương tổ chức khám, tầm soát cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ khoảng 5.000 phụ nữ trong thời gian tới.

Trong khi đó, đại diện Hội Nông dân TPHCM cho biết sẽ phối hợp triển khai các gói khám có nội dung tầm soát ung thư cổ tử cung cho hội viên tại cơ sở.

Một nội dung khác nhận được sự quan tâm tại cuộc họp là việc chăm sóc trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết sẽ phối hợp với các bệnh viện rà soát danh sách trẻ em mắc ung thư, bệnh máu và các bệnh hiểm nghèo khác để xây dựng chương trình đỡ đầu lâu dài. Mục tiêu là huy động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đồng hành cùng các em trong quá trình điều trị.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng khẳng định ngành y tế hoàn toàn ủng hộ chủ trương triển khai tầm soát ung thư trên diện rộng. Ông cho biết nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, cơ hội điều trị thành công rất cao, đặc biệt đối với ung thư cổ tử cung. Do đó, việc đầu tư cho tầm soát không chỉ chăm sóc y tế cho người dân mà còn mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội lâu dài.

"Đây là chương trình rất nhân văn. Chúng tôi mong muốn có thể triển khai càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khỏe người dân thành phố" - ông Thượng nói.

Với sự tham gia của ngành y tế, các đoàn thể và cộng đồng, TPHCM đang đặt nền móng cho một chương trình phòng chống ung thư quy mô lớn, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm, giảm tỷ lệ tử vong và nâng cao chất lượng sống cho người dân trong những năm tới.

Vân Sơn
#Chương trình tầm soát ung thư quy mô lớn #Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện ung thư cổ tử cung #Chính sách phòng chống ung thư tại TP.HCM #Vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong khám chữa bệnh #Phương pháp dự phòng và phát hiện sớm ung thư phụ nữ

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