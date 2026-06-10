Còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp gây lãng phí

TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực Nhà nước.

Sáng 10/6, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ tập trung xem xét, quyết định 7 nội dung quan trọng.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của tòa án nhân dân trong điều kiện tổ chức bộ máy mới; xem xét, thông qua 2 nghị quyết liên quan tài chính, ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính".

Đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, vì vậy công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Đặc biệt, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống lãng phí và tiêu cực.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, hiện nay vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực.

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bộ máy tham mưu phải đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Việc xây dựng vị trí việc làm phải thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, mỗi vị trí phải được xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra…

Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm vào cuối tháng 6 để xem xét thông qua hai nghị quyết.

Trong đó bao gồm nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 524 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội, nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.