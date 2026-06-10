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Công an vào cuộc xác minh vụ cháu bé đầy vết bầm tím trên cơ thể

Ngọc Tú

TPO - Sau khi có thông tin phản ánh một cháu bé 10 tuổi bị đánh đập gây thương tích, Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) đã vào cuộc làm rõ.

Ngày 10/6, Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã mời anh N.B.Đ. (SN 1991, trú thôn Đồng Tương) lên trụ sở để xác minh, làm rõ liên quan đến thông tin tố cáo bạo hành con trai 10 tuổi.

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Hình ảnh cơ thể cháu U. xuất hiện nhiều vết bầm tím, trầy xước được người mẹ chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Trước đó, hai ngày qua trên mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn video, hình ảnh một cháu bé với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tay và chân. Theo thông tin người mẹ cháu bé chia sẻ, trước đó 2 vợ chồng chị ly hôn và cháu N.T.U. (SN 2016) sống cùng mẹ. Năm 2025, anh Đ. khởi kiện ra tòa đòi quyền nuôi con và được chấp thuận. Từ đó, cháu U. sống cùng bố đẻ là anh Đ.

Người mẹ cho biết thêm, thời gian qua, chị muốn gặp con trai nhưng không được. Mới đây, qua mạng xã hội chị L. mới gặp được con trai. Tuy nhiên, điều khiến chị đau lòng là trên cơ thể con xuất hiện nhiều vết bầm tím, trầy xước. Sau khi tìm hiểu, chị L. nhận định cháu đã bị bố đánh đập gây ra những vết thương tích trên nên đã chia sẻ lên mạng xã hội. Người thân sau đó cũng đã làm đơn tố cáo sự việc lên Công an xã Quỳnh Anh.

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Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳnh Anh đã mời bố cháu bé lên trụ sở để xác minh, làm rõ sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳnh Anh đã cử tổ công tác xuống hiện trường nơi xảy ra sự việc để xác minh làm rõ. Công an cũng mời anh N.B.Đ. (Bố đẻ cháu U.) lên trụ sở để làm việc.

Hiện, Công an xã Quỳnh Anh đang thu lập tài liệu, chứng cứ có liên quan để xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Tú
#Nghệ An #bạo hành #đánh đập #vết bầm tím #con bị bố đánh #tố cáo #mạng xã hội

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