Cơ quan chức năng vào cuộc vụ bẫy bao tiêu nuôi con đặc sản

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về tình trạng một số chủ trang trại tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang quảng cáo nuôi “lợn rừng Indonesia”, đuông dừa với cam kết bao tiêu sản phẩm, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra.

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh ở bài viết "Bẫy bao tiêu sau những lời quảng cáo nuôi con đặc sản", một số trang trại ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang quảng cáo giống "lợn rừng Indonesia", đuông dừa dễ nuôi, cam kết bao tiêu sản phẩm. Nhưng khi khách hàng xuống tiền mua giống, vật nuôi đến ngày xuất bán chủ trang trại không thực hiện cam kết theo hợp đồng đã ký.

Liên quan tới sự việc này, ngày 8/6, trao đổi với phóng viên, ông Hà Hữu Tiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào cho biết, UBND xã đã phối hợp với Công an xã kiểm tra hai trang trại liên quan. Tuy nhiên, “hiện chưa có kết quả kiểm tra”, ông Tiệp nói.

Ông Đào Duy Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm khu vực 1 phối hợp với UBND xã Tân Trào xác minh thông tin báo chí phản ánh.

Ông T xuất hiện trong video giới thiệu, quảng bá mô hình nuôi đuông dừa trên kênh Youtube: Nonglam.NET. Ảnh chụp màn hình.

Ở góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, TS, LS Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, có hai vấn đề cần được làm rõ: Thứ nhất là hoạt động quảng cáo để bán vật nuôi; thứ hai là việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Theo luật sư Cường, trong trường hợp có đơn thư của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí và xác định có hành vi quảng cáo sai sự thật, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi quảng cáo gian dối theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng cần làm rõ hoạt động quảng cáo được thực hiện như thế nào, đặc biệt là nguồn gốc của giống lợn được quảng cáo là “lợn rừng Indonesia”, có hóa đơn, chứng từ nhập khẩu hay không, có đáp ứng các quy định về kiểm dịch động vật hay không. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với các hợp đồng bao tiêu sản phẩm đã được ký kết nhưng bên cung cấp giống hoặc bên bao tiêu không thực hiện đúng cam kết, các hộ dân có quyền khởi kiện yêu cầu thực hiện hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự.

TS, LS Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư Hà Nội.

Tuy nhiên, luật sư Cường cũng cho rằng nếu hợp đồng không thể thực hiện do đơn vị cung cấp giống hoặc bao tiêu sản phẩm lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ thì rủi ro sẽ thuộc về các hộ dân tham gia hợp tác.

“Các hợp đồng bao tiêu trong thực tế thường chủ yếu dựa trên sự tin tưởng giữa các bên, không có bảo lãnh hoặc tài sản bảo đảm để bảo đảm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng. Vì vậy khi phát sinh tranh chấp, người chịu thiệt hại nhiều nhất thường là nông dân”, luật sư Cường nhận định.

Theo ông, vụ việc lần này cũng là bài học đối với các hộ sản xuất nông nghiệp trong việc lựa chọn đối tác hợp tác chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm. Thực tế cho thấy những trường hợp giá nông sản giảm mạnh, đơn vị thuê gia công hoặc bao tiêu sản phẩm bỏ trốn, cắt đứt liên lạc khiến người dân rơi vào cảnh khó khăn đã xảy ra ở nhiều địa phương.

Từ thực trạng trên, luật sư cho rằng chính quyền địa phương cần tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện những giao dịch bất thường hoặc các hoạt động kinh doanh có dấu hiệu thiếu minh bạch để sớm có biện pháp ngăn chặn, can thiệp, qua đó giảm thiểu rủi ro cho người dân.