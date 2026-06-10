Hy hữu: Cô giáo nhận quyết định đảng viên chính thức sau 5 năm ban hành

TPO - Được thông báo có quyết định công nhận đảng viên chính thức cuối năm 2020, sau đó được làm thẻ đảng viên, nhưng phải tới tháng 6/2026, một nữ giáo viên mầm non ở xã Trường Khánh (TP. Cần Thơ) mới được chi bộ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Phản ánh tới báo Tiền Phong, cô Trần Thị Thu Hồ (35 tuổi), giáo viên Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh, xã Trường Khánh, TP. Cần Thơ cho biết, bản thân được kết nạp Đảng ngày 28/11/2019 tại chi bộ của trường. Sau 1 năm dự bị, cuối năm 2020, cô được chi bộ hướng dẫn làm hồ sơ, được họp xét duyệt trình đảng bộ cấp trên công nhận đảng viên chính thức theo đúng trình tự, thời gian quy định.

Ngày 3/6/2026, cô Trần Thị Thu Hồ (bên trái) nhận quyết định công nhận đảng viên chính thức sau hơn 5 năm.

Tuy nhiên, suốt thời gian sau đó, cô Thu Hồ không được Chi bộ Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh họp trao quyết định công nhận đảng viên chính thức. Trong khi đó, những người được chi bộ kết nạp đảng sau cô Thu Hồ lại được trao quyết định công nhận đảng viên chính thức đúng thời hạn. "Tôi nhiều lần gặp hỏi Bí thư Chi bộ về quyết định trên, đều được trả lời đã có quyết định, nhưng chưa tìm thấy, đang tìm lại”, cô Thu Hồ nói.

Cũng theo cô Thu Hồ, dù chưa được trao quyết định công nhận đảng viên chính thức, nhưng từ cuối năm 2020, chi bộ cho cô sinh hoạt với vai trò đảng viên chính thức, được làm thẻ đảng viên, tham gia bầu cử đầy đủ.

Sau thời gian dài chờ đợi, bất ngờ, chiều 3/6, bà Trần Thị Hồng Kiều - Kế toán Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh gọi cô Thu Hồ tới ký sổ nhận hồ sơ là quyết định công nhận đảng viên chính thức.

Cũng trong chiều 3/6, Chi bộ Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Tại cuộc họp, bà Trần Thị Diệu - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông báo, sẽ trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho cô Hồ sau khi cuộc họp kết thúc.

Kết thúc buổi sinh hoạt, khi mọi người đã giải tán, bà Diệu cũng lấy lý do bận việc và rời đi, việc trao quyết định cho cô Thu Hồ mới diễn ra. Lúc này, hội trường chỉ còn lại bà Phạm Thị Cẩm Tú - Phó Bí thư Chi bộ Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh, 2 đảng viên khác và cô Hồ.

Trên quyết định do ông Vương Tấn Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú (tỉnh Sóc Trăng cũ) ký ngày 25/12/2020, cô Trần Thị Thu Hồ được công nhận là đảng viên chính thức kể từ ngày 28/11/2020.

“Cầm quyết định trên tay, tôi mới chắc chắn mình đã là đảng viên chính thức, mới biết đúng quyết định có từ cuối năm 2020, nhưng không hiểu vì lý do gì tới nay chi ủy mới trao lại", cô Hồ bày tỏ.

Đại diện Văn phòng Đảng ủy xã Trường Khánh cho biết, đã tiếp nhận phản ánh của cô Thu Hồ, về việc Chi bộ Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh không trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho cô suốt 5 năm qua; buổi trao quyết định cũng chỉ có 4 người dự, thay vì có toàn thể đảng viên chi bộ chứng kiến.

“Đảng uỷ xã sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình, làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ vì sao quyết định được ký từ năm 2020, nhưng đến nay mới trao cho đảng viên”, đại diện Đảng ủy xã Trường Khánh cho biết.

Ở một diễn biến khác liên quan tới Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh, tại buổi tiếp công dân của lãnh đạo UBND xã Trường Khánh mới đây, 4 giáo viên của trường mầm non này đã tới phản ánh, kiến nghị với lãnh đạo xã một số vấn đề tồn tại tại trường.

“Địa phương đang tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh của giáo viên Trường Mẫu giáo Hậu Thạnh để có cơ sở trả lời theo quy định”, lãnh đạo UBND xã Trường Khánh nói.