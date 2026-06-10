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Bộ Quốc phòng thi đánh giá năng lực trong 3 ngày, ai sẽ trúng tuyển 23 trường quân đội?

Nghiêm Huê

TPO - Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố thời gian, địa điểm tổ chức kì thi đánh giá năng lực để tuyển sinh vào 23 trường quân đội năm 2026.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cho biết, kì thi đánh giá năng lực (QDA) diễn ra trong 3 ngày, từ 19 - 21/6 với 6 ca thi. Kì thi được tổ chức tại 3 khu vực.

Tại miền Bắc, kì thi do Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội) là đơn vị chủ trì, tổ chức tại 5 điểm thi gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện Đào tạo số và Khảo thí (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Đại Nam.

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Tư vấn tuyển sinh vào các trường quân đội. Ảnh: Trọng Quân

Khu vực miền Nam tổ chức tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai). Khu vực miền Trung tổ chức tại Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa).

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ gửi lịch thi, ca thi trực tiếp vào email đăng ký dự thi của thí sinh. Bên cạnh đó, thí sinh có thể đăng nhập tài khoản trên website qda.edu.vn để tra cứu lịch thi, ca thi.

Cấu trúc bài thi QDA gồm 3 phần: toán học và xử lí số liệu/tư duy định lượng; văn học - ngôn ngữ/tư duy định tính; khoa học hoặc tiếng Anh.

Trong phần thi khoa học, thí sinh cũng có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp gồm: vật lí và hóa học, hóa học và sinh học, vật lí và sinh học, lịch sử và địa lí.

Thí sinh sẽ làm bài thi trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn. Điểm bài thi của thí sinh được chấm tự động bằng phần mềm thi đánh giá năng lực. Kết quả thi được hiển thị trên màn hình máy tính sau khi thí sinh kết thúc bài làm hoặc hết thời gian quy định.

Năm 2026, các trường quân đội tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng với tổng chỉ tiêu 5.420, tăng hơn 1.000 so với năm ngoái.

Đây không phải là kì thi bắt buộc. Vì thí sinh có thể lựa chọn thêm các phương thức tuyển sinh khác nếu không tham dự kì thi như: xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TPHCM, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Nghiêm Huê
#Tuyển sinh các trường quân đội năm 2026 #bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng #bài thi QDA #Tuyển sinh đại học 2026

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