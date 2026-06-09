Bộ GD&ĐT dự kiến rút ngắn thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

TPO - Dự kiến, sinh viên hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành hoặc chương trình đào tạo có nguyện vọng trở thành giáo viên sẽ được bồi dưỡng cấp chứng chỉ trong vòng 10 tháng.

Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự kiến Thông tư này ban hành thay thế các quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS - THPT.

Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để nhanh chóng khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Mở rộng đối tượng bồi dưỡng, khắc phục thiếu giáo viên

Bộ GD&ĐT cho biết, theo quy định hiện nay, đối tượng bồi dưỡng là cử nhân, tức sinh viên đã tốt nghiệp đại học.

Điều này, dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Dự thảo Thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành hoặc chương trình đào tạo phù hợp, có nguyện vọng trở thành giáo viên.

Việc mở rộng đối tượng theo dự thảo thông tư mới nhằm khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học… hiện đang thiếu nguồn tuyển.

Nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra, đạt chuẩn nghề nghiệp thực chất, dự thảo thông tư mới cũng quy định rõ thời gian thực hiện chương trình bồi dưỡng tối thiểu 10 tháng.

Đối với những trường hợp được miễn trừ một số học phần theo quy định thì thời gian bồi dưỡng có thể được rút ngắn tương ứng với thời gian học các học phần được miễn trừ.

Việc rút ngắn thời gian đào tạo, theo Bộ này là nhằm chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Ngoài ra, quy định hiện hành bồi dưỡng giáo viên chỉ dừng lại ở kiến thức và kĩ năng sư phạm cơ bản. Trong khi, dự thảo mới chuyển mạnh từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực gồm: năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực quan hệ xã hội và phát triển cộng đồng, năng lực phát triển bản thân.

Giáo viên được bồi dưỡng toàn diện, có khả năng tư vấn học sinh, phối hợp cộng đồng, nghiên cứu và đổi mới.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là lần đầu tiên các nội dung hiện đại như ứng dụng công nghệ số trong dạy học, dạy học trực tuyến, sử dụng nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào chương trình bồi dưỡng. Điều này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số giáo dục, giúp giáo viên thích ứng với môi trường dạy học mới.

Chương trình bồi dưỡng gồm 32 tín chỉ, trong đó kiến thức chung (12 tín chỉ), kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm (20 tín chỉ).

Quy định mới dự kiến tăng tỉ trọng thực hành trong chương trình bồi dưỡng, nhấn mạnh kĩ năng nghề nghiệp như thiết kế bài dạy, quản lí lớp học, xử lí tình huống sư phạm, tổ chức hoạt động giáo dục thực tiễn.

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