Trường đầu tiên tại TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10

Sáng 10/6, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển các lớp chuyên năm học 2026-2027.

Tại cơ sở An Đông, lớp chuyên Toán có điểm chuẩn cao nhất với 37,55 điểm. Tiếp theo là chuyên Tin theo tổ hợp TH1 đạt 35,25 điểm, chuyên Lý (TH1) đạt 34,6 điểm và chuyên Anh đạt 32,6 điểm. Các lớp chuyên còn lại có điểm chuẩn dao động từ 28,05 đến 31,45 điểm.

Cụ thể, chuyên Tin xét tuyển theo tổ hợp TH5 lấy 27,50 điểm; chuyên Lý theo tổ hợp TH2 lấy 31,45 điểm; chuyên Hóa lấy 31,20 điểm; chuyên Sinh lấy 29,60 điểm và chuyên Văn lấy 28,05 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển các lớp chuyên năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM)

Tại cơ sở Đông Hòa, lớp chuyên Toán - Lĩnh vực năng khiếu (Toán-LN) có điểm chuẩn cao nhất 31,30 điểm. Xếp sau là chuyên Tin-LN theo tổ hợp TH1 với 29,5 điểm; chuyên Lý-LN theo tổ hợp TH1 đạt 29,25 điểm; chuyên Hóa-LN theo tổ hợp TH1 đạt 29 điểm và chuyên Anh-LN đạt 28,6 điểm. Nhìn chung, điểm chuẩn tại cơ sở Đông Hòa dao động từ 24 đến 31,30 điểm.

Năm nay, chuyên Toán tại cơ sở An Đông tiếp tục là lớp có điểm chuẩn cao nhất toàn trường với 37,55 điểm, trong khi mức điểm chuẩn thấp nhất là 24 điểm ở lớp chuyên Tin-LN (tổ hợp TH5) tại cơ sở Đông Hòa.

Cách tra cứu kết quả thi

Từ ngày 10/6, tất cả các thí sinh tra cứu kết quả thi bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua

Về việc tiếp nhận chấm phúc khảo bài thi: Thí sinh thực hiện đăng ký phúc khảo bài thi theo hình thức trực tuyến bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi. Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi từ ngày 10/6 đến hết ngày 12/6.