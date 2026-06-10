Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trường đầu tiên tại TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10

Anh Nhàn

TPO - Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) là trường đầu tiên tại TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027.

Sáng 10/6, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển các lớp chuyên năm học 2026-2027.

Tại cơ sở An Đông, lớp chuyên Toán có điểm chuẩn cao nhất với 37,55 điểm. Tiếp theo là chuyên Tin theo tổ hợp TH1 đạt 35,25 điểm, chuyên Lý (TH1) đạt 34,6 điểm và chuyên Anh đạt 32,6 điểm. Các lớp chuyên còn lại có điểm chuẩn dao động từ 28,05 đến 31,45 điểm.

Cụ thể, chuyên Tin xét tuyển theo tổ hợp TH5 lấy 27,50 điểm; chuyên Lý theo tổ hợp TH2 lấy 31,45 điểm; chuyên Hóa lấy 31,20 điểm; chuyên Sinh lấy 29,60 điểm và chuyên Văn lấy 28,05 điểm.

1jqnn1qq2-45hci7.jpg
Điểm chuẩn trúng tuyển các lớp chuyên năm học 2026-2027 của Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM)

Tại cơ sở Đông Hòa, lớp chuyên Toán - Lĩnh vực năng khiếu (Toán-LN) có điểm chuẩn cao nhất 31,30 điểm. Xếp sau là chuyên Tin-LN theo tổ hợp TH1 với 29,5 điểm; chuyên Lý-LN theo tổ hợp TH1 đạt 29,25 điểm; chuyên Hóa-LN theo tổ hợp TH1 đạt 29 điểm và chuyên Anh-LN đạt 28,6 điểm. Nhìn chung, điểm chuẩn tại cơ sở Đông Hòa dao động từ 24 đến 31,30 điểm.

Năm nay, chuyên Toán tại cơ sở An Đông tiếp tục là lớp có điểm chuẩn cao nhất toàn trường với 37,55 điểm, trong khi mức điểm chuẩn thấp nhất là 24 điểm ở lớp chuyên Tin-LN (tổ hợp TH5) tại cơ sở Đông Hòa.

Cách tra cứu kết quả thi

Từ ngày 10/6, tất cả các thí sinh tra cứu kết quả thi bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh tại địa chỉ website: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua

Về việc tiếp nhận chấm phúc khảo bài thi: Thí sinh thực hiện đăng ký phúc khảo bài thi theo hình thức trực tuyến bằng đồng thời số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi. Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi từ ngày 10/6 đến hết ngày 12/6.

Trường Phổ thông Năng khiếu là một trong những trường chuyên nổi tiếng tại TPHCM. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay tăng hơn 1.000 em so với năm trước, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vẫn giữ nguyên ở mức 595 học sinh. Điều này đồng nghĩa với việc trung bình gần 8 thí sinh dự thi mới có 1 em trúng tuyển.

Để tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh bắt buộc phải dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó có 2 môn chuyên tự chọn.

Anh Nhàn
#Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 #Trường Phổ thông Năng khiếu #Chuyên Toán và các môn #Điểm trúng tuyển theo cơ sở #Năng lực tuyển sinh năm 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe