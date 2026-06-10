Thi tốt nghiệp THPT: Những việc thí sinh phải làm ngay khi gặp sự cố

TPO - Áp lực lớn nhất của nhiều học sinh trước kì thi tốt nghiệp THPT thường không nằm ở kiến thức, mà ở nỗi lo không đạt được kì vọng của bản thân và gia đình. Đây là trạng thái tâm lí khá phổ biến khi thí sinh đứng trước một dấu mốc quan trọng. Thí sinh cũng cần lưu ý giữ bình tĩnh để xử lý sự cố.

Theo ông Nguyễn Đình Sơn, chuyên gia tâm lí tuổi vị thành niên, Hội Tâm lí Giáo dục học Hà Nội, trong giai đoạn này, việc cố gắng học thêm quá nhiều kiến thức mới thường không mang lại nhiều hiệu quả.

Điều cần ưu tiên hơn là hệ thống lại những nội dung trọng tâm, duy trì giấc ngủ, chế độ sinh hoạt ổn định và giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất.

Về mặt tâm lí, lo lắng trước kì thi là phản ứng bình thường. Tuy nhiên, nếu để sự lo lắng chi phối, học sinh dễ mất tập trung, giảm khả năng ghi nhớ và xử lí thông tin trong phòng thi. Khi gặp câu hỏi khó, các em nên bình tĩnh làm những câu chắc chắn trước để duy trì sự tự tin và nhịp độ làm bài.

“Kì thi là một cột mốc quan trọng nhưng không phải là thước đo duy nhất của năng lực hay giá trị của một con người. Một tâm lí bình tĩnh, tập trung và tin tưởng vào quá trình chuẩn bị của bản thân sẽ giúp học sinh phát huy tốt nhất khả năng của mình”, ông Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh.

Chuyên gia tâm lí tuổi vị thành niên Nguyễn Đình Sơn. Ảnh: NVCC

Một trong những tình huống khiến nhiều học sinh lo lắng là làm mất giấy báo dự thi. Chuyên gia Nguyễn Đình Sơn cho biết, khi xảy ra sự cố trước giờ thi, phản ứng đầu tiên của nhiều học sinh thường là hoảng sợ và nghĩ rằng mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, tác động của sự cố thường nhỏ hơn rất nhiều so với ảnh hưởng từ trạng thái tâm lí hoang mang mà nó gây ra.

Ở góc độ tâm lí học, khi căng thẳng tăng cao, khả năng suy nghĩ và đưa ra quyết định của học sinh thường bị ảnh hưởng. Vì vậy, điều quan trọng nhất, chuyên gia Nguyễn Đình Sơn lưu ý thí sinh là giữ bình tĩnh và nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ từ cán bộ coi thi, giáo viên hoặc lực lượng tình nguyện tại điểm thi.

Phần lớn các tình huống như quên giấy tờ hoặc đồ dùng học tập đều có thể được hỗ trợ và xử lí theo quy định. Điều cần tránh là không để một sự cố nhỏ làm ảnh hưởng đến tâm lí của cả buổi thi.

“Một sự cố bất ngờ không quyết định kết quả của kì thi; cách ứng phó trước sự cố mới là yếu tố giúp học sinh nhanh chóng lấy lại sự tập trung và hoàn thành tốt bài thi”, chuyên gia Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh.

Theo quy định hiện hành, việc mất giấy báo dự thi không đồng nghĩa với việc mất quyền dự thi. Nếu xảy ra tình huống này, thí sinh cần báo ngay với giám thị hoặc lãnh đạo điểm thi trong buổi làm thủ tục dự thi để được hướng dẫn xác minh thông tin và hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Một yêu cầu quan trọng khác là thí sinh phải kiểm tra đề thi ngay khi nhận đề. Trong vòng 5 phút kể từ thời điểm tính giờ làm bài, nếu phát hiện đề thi bị thiếu trang, nhòe, mờ, rách hoặc có dấu hiệu bất thường, thí sinh phải báo ngay với giám thị để được xử lí.

Theo các sở GD&ĐT, tất cả các điểm thi đều có phương án xử lí những tình huống liên quan đến đề thi. Tuy nhiên, quyền lợi của thí sinh chỉ được bảo đảm khi các em chủ động phát hiện và phản ánh kịp thời.

Trong quá trình làm bài, nếu thiếu bút, gặp vấn đề về sức khỏe hoặc phát sinh khó khăn khác, thí sinh cần giơ tay xin phép và báo cáo công khai với giám thị để được hỗ trợ. Các em không nên tự ý xử lí hoặc tự ý rời khỏi vị trí ngồi thi.