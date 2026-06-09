Timor-Leste mong muốn đón doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào nông nghiệp

TPO - Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão bày tỏ mong muốn tiếp tục đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên.

Chiều 9/6, tại thủ đô Hà Nội, sau Lễ đón trọng thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão.

﻿Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhất trí cho rằng, Việt Nam và Timor-Leste hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để mở rộng hơn nữa hợp tác, vì lợi ích của người dân hai nước cũng như đóng góp vào sự phát triển ổn định, tự cường và bền vững ở khu vực.

Hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Timor-Leste thời gian qua; nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và các văn kiện đã ký kết.

Hai Thủ tướng hoan nghênh việc ký các văn kiện hợp tác về miễn thị thực, hợp tác giáo dục và thông tin truyền thông nhân chuyến thăm, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hai Lãnh đạo nhất trí cần khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh bổ sung lẫn nhau; sớm phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại song phương; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực gạo, nông sản, thủy sản, dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng thiết yếu, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng, nông nghiệp và dịch vụ.

Thủ tướng Timor-Leste đề nghị Việt Nam tiếp tục cung ứng các sản phẩm Việt Nam thế mạnh cho thị trường Timor-Leste, nhất là gạo, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Timor-Leste; đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là Viettel với thương hiệu Telemor, đã đóng góp tích cực vào việc phát triển hạ tầng số và kết nối tại Timor-Leste; bày tỏ mong muốn tiếp tục đón các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, nghề cá, du lịch, cơ sở hạ tầng và khai thác tài nguyên.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, nghiên cứu thiết lập cơ chế song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão phát biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai Lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, thể thao, kết nối giao thông và giao lưu nhân dân. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển, nghề cá bền vững, hợp tác về nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực và cử chuyên gia hỗ trợ Timor-Leste trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu.

Về hợp tác đa phương, hai Lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên Hợp Quốc, ASEAN và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, trong đó có việc đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.