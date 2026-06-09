Đại học Duy Tân trao bằng tốt nghiệp, thưởng hơn 12 tỷ đồng cho sinh viên xuất sắc

Ngày 9/6, Đại học Duy Tân đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và đại học năm học 2025-2026.

Dịp này nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 5 nghiên cứu sinh, 72 thạc sĩ, 2.979 bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân. Trong đó có 18,83% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc. Nhà trường cũng dành lời chúc mừng và tuyên dương 65 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của các chuyên ngành.

Đại học Duy Tân trao bằng tốt nghiệp năm học 2025 - 2026.

Ghi nhận thành tích học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, Đại học Duy Tân đã trao thưởng cho các sinh viên học tập xuất sắc, sinh viên có giải trong nghiên cứu khoa học và các sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế trong năm học qua với tổng giá trị tiền thưởng 12,2 tỷ đồng.

Năm học 2025-2026, Đại học Duy Tân đã vươn lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế uy tín: xếp hạng 482 đại học tốt nhất thế giới theo QS World University Rankings 2026; top 600+ đại học tốt nhất thế giới theo Times Higher Education 2026; top 100+ đại học tốt nhất châu Á theo QS Asian University Rankings 2026…

Sinh viên Đại học Duy Tân đã đạt được nhiều giải thưởng tiêu biểu về học thuật, nghề nghiệp trong nước và quốc tế. Nổi bật nhất, là vào ngày 27/3/2026, sinh viên Đại học Duy Tân lần thứ 2 liên tiếp vô địch SAP ERPsim châu Á-Thái Bình Dương 2026. Cũng trong năm học này, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp đạt 91,21%.

Hơn 12 tỷ đồng trao thưởng cho các sinh viên học tập xuất sắc, đạt giải trong nghiên cứu khoa học và các cuộc thi trong nước, quốc tế.

Qua hơn 31 năm xây dựng và phát triển, Đại học Duy Tân đã tuyển sinh 153.771 nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư và cử nhân; đào tạo và tốt nghiệp ra trường 93.056 nhân lực. Đây là nguồn nhân lực có trình độ, góp phần không nhỏ vào việc phát triển chất lượng nguồn lao động của đất nước mà đặc biệt là khu vực miền Trung - Tây Nguyên.