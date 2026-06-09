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Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc dự tiệc chiêu đãi, xem ca nhạc cùng Chủ tịch Triều Tiên

Minh Hạnh

TPO - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng, và nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

"Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề quan trọng để củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Triều Tiên và Trung Quốc", KCNA cho biết, nói thêm rằng họ "đã đạt được thỏa thuận mở ra một kỷ nguyên mới" trong quan hệ.

Ông Kim cho biết, việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc là nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Triều Tiên, và là điều ông cam kết sẽ thực hiện đến cùng.

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Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại tiệc chiêu đãi tối 8/6 ở Bình Nhưỡng. (Ảnh: Yonhap)
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Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Phu nhân Ri Sol Ju chụp ảnh cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên. (Ảnh: Yonhap)

Đáp lại, ông Tập Cận Bình - trong chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên sau 7 năm - nói với ông Kim Jong Un, rằng ông sẽ tận dụng chuyến đi này như một cơ hội để đạt được những tiến bộ đáng kể trong quan hệ song phương.

KCNA cho biết thêm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường đối thoại chiến lược giữa hai nước thông qua các chuyến thăm của các quan chức cấp cao.

Truyền thông Triều Tiên không đề cập đến việc hai nhà lãnh đạo có thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng hay không.

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Lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc xem trình diễn nghệ thuật tối 8/6. (Ảnh: Yonhap)
Minh Hạnh
Yonhap, Reuters, Tân Hoa Xã
#Chủ tịch Trung Quốc #Chủ tịch Triều Tiên #hợp tác quốc tế #Bình Nhưỡng #Tập Cận Bình

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