Khu trải nghiệm Lumora Hải Phòng: Dấu ấn riêng của Trường Mầm non Big Sun

Suốt 13 năm qua, Trường Mầm non Big Sun tại số 42/311 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải (TP Hải Phòng) đã trở thành địa chỉ giáo dục được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn.

Phía sau hành trình ấy không chỉ là sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường mà còn là dấu ấn đậm nét của bà Vũ Thị Lan Anh - Chủ đầu tư Trường mầm non Big Sun. Nhiều người nhắc đến Big Sun không chỉ bởi chất lượng giáo dục mầm non mà còn bởi tâm huyết của người đứng đầu dành cho trẻ em…

Khởi nguồn từ tình yêu trẻ

Những ngày đầu thành lập, Big Sun phải đối mặt với không ít khó khăn của một cơ sở giáo dục ngoài công lập còn non trẻ. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn hướng phát triển theo quy mô đơn thuần, bà Vũ Thị Lan Anh xác định mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, nơi mỗi em nhỏ đều được tôn trọng và phát triển theo năng lực riêng.

Theo cô Nguyễn Thị Nhàn - Hiệu trưởng nhà trường, trong suốt quá trình phát triển, điều mà Chủ đầu tư luôn trăn trở không phải là số lượng học sinh mà là chất lượng chăm sóc, giáo dục.

“Chị Lan Anh luôn quan niệm rằng trẻ em cần được yêu thương đúng cách, được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại và nhiều trải nghiệm. Mỗi khoản đầu tư của nhà trường đều hướng đến việc mang lại điều kiện học tập tốt nhất cho các con”, cô Nguyễn Thị Nhàn chia sẻ.

Trường mầm non Big Sun xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm.

Không chỉ đầu tư hệ thống lớp học hiện đại, sân chơi ngoài trời, phòng chức năng, nhà trường còn mạnh dạn đưa phương pháp Montessori vào giảng dạy từ năm học 2015-2016. Đây là một trong những phương pháp giáo dục tiên tiến giúp trẻ phát triển tính tự lập, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề ngay từ những năm đầu đời.

Bên cạnh đó, Big Sun còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế. Từ những chuyến tham quan, dã ngoại đến các hoạt động văn hóa, thiện nguyện, tất cả đều được thiết kế nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất lẫn cảm xúc.

Không bỏ lại những em nhỏ đặc biệt phía sau

Một trong những điều làm nên nét riêng của Big Sun là sự quan tâm dành cho trẻ tự kỷ, trẻ tăng động và trẻ chậm phát triển trí tuệ. Trong khi nhiều cơ sở giáo dục còn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nhóm trẻ này, Big Sun đã từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn, phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để giúp các em phát triển khả năng nhận thức và hòa nhập cộng đồng.

Giáo viên nhà trường cho biết, bà Vũ Thị Lan Anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các trường hợp trẻ tự kỷ. “Chị thường nói rằng nếu trẻ bình thường cần được giáo dục thì trẻ tự kỷ càng cần được yêu thương và kiên nhẫn nhiều hơn. Chỉ cần các con tiến bộ từng chút một cũng là thành công rất lớn”, một giáo viên của trường chia sẻ.​

Chính suy nghĩ đó đã thôi thúc bà Lan Anh tìm kiếm những mô hình giáo dục trải nghiệm phù hợp hơn cho trẻ, đặc biệt là trẻ có khó khăn về nhận thức và giao tiếp. Từ thực tế tiếp xúc với các em, bà nhận thấy rằng thiên nhiên, động vật, những trải nghiệm trực quan và không gian mở có tác động rất tích cực tới quá trình phát triển của trẻ. Đó cũng là tiền đề để hình thành một dự án được xem là tâm huyết lớn nhất của bà trong lĩnh vực giáo dục.

Không gian Khu trải nghiệm Lumora được hình thành như một lớp học không tường, với không gian rộng gần 5ha.

Lumora – “lớp học không tường” rộng gần 5ha

Ít ai nghĩ rằng giữa thời điểm quỹ đất ngày càng khan hiếm, một nhà đầu tư giáo dục mầm non lại quyết định dành hàng chục tỷ đồng để xây dựng một khu trải nghiệm rộng gần 5ha chỉ phục vụ mục tiêu giáo dục. Thế nhưng Big Sun đã làm điều đó. Tại thôn Tam Kiệt, xã Kiến Thụy (TP Hải Phòng), khu trải nghiệm Lumora được hình thành như một “lớp học không tường”, nơi trẻ em được học bằng trải nghiệm thực tế thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua sách vở.

Mỗi khu vực tại Lumora đều được thiết kế gắn với mục tiêu giáo dục cụ thể. Theo các chuyên gia giáo dục mầm non, những bài học thông qua trải nghiệm thực tế thường để lại dấu ấn sâu sắc hơn nhiều so với phương pháp truyền đạt kiến thức một chiều. Đặc biệt, với trẻ tự kỷ và trẻ chậm phát triển trí tuệ, Lumora được ví như một môi trường trị liệu tự nhiên.

Nhiều phụ huynh có con tự kỷ cho biết các em thường có hứng thú đặc biệt khi tham gia các hoạt động tại Lumora. Thông qua việc chạm vào cây cối, quan sát vật nuôi, tham gia các trò chơi vận động hay các hoạt động nhóm, trẻ dần mở rộng khả năng giao tiếp và tương tác xã hội.

Chị Nguyễn Thị Hương, phụ huynh có con từng gặp khó khăn về giao tiếp, chia sẻ: “Điều khiến tôi bất ngờ là sau những lần tham gia hoạt động tại Lumora, con chủ động trò chuyện nhiều hơn, thích khám phá môi trường xung quanh hơn. Những thay đổi tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa đối với gia đình.”

Không gian giáo dục mở tại Lumora, trẻ em được tiếp cận những hoạt động trải nghiệm thực tế, kỹ năng sống và phát triển toàn diện trong môi trường gần gũi với thiên nhiên.

Một công trình vì cộng đồng

Điều đáng trân trọng là Lumora không được xây dựng chỉ để phục vụ riêng học sinh Trường Mầm non Big Sun. Ngay từ khi hình thành ý tưởng, bà Vũ Thị Lan Anh đã định hướng đây là một không gian giáo dục mở, nơi trẻ em Hải Phòng có thể được tiếp cận những hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục kỹ năng sống và phát triển toàn diện trong môi trường gần gũi với thiên nhiên.

Với quan điểm giáo dục hiện đại là đưa trẻ ra khỏi những giới hạn của lớp học truyền thống để học tập bằng trải nghiệm, khám phá và tương tác thực tế, Lumora được đầu tư trở thành một “lớp học xanh” quy mô lớn. Tại đây, trẻ em không chỉ được vui chơi mà còn được tham gia các hoạt động học tập gắn với thực tiễn như chăm sóc cây trồng, vật nuôi, tìm hiểu đời sống nông nghiệp, rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và nhiều hoạt động giáo dục giá trị sống khác.

Đại diện Phòng Giáo dục Mầm non (Sở GD&ĐT Hải Phòng) đánh giá, việc đầu tư xây dựng khu trải nghiệm Lumora thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm xã hội và tâm huyết của nhà đầu tư đối với sự nghiệp giáo dục mầm non. Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục kỹ năng sống, tăng cường trải nghiệm thực tế, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ em, trong đó có trẻ tự kỷ và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Từ hiệu quả thực tiễn trong hoạt động giáo dục, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã ban hành quyết định cho phép thành lập Trung tâm Kỹ năng sống và Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Lumora. Theo đó, trung tâm được tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và các chuyên đề trải nghiệm dành cho học sinh theo đề án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt.

Nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh tại Khu trải nghiệm Lumora.

Quyết định này không chỉ ghi nhận những nỗ lực đầu tư của chủ đầu tư và tập thể nhà trường, mà còn khẳng định giá trị, tính hiệu quả và hướng phát triển đúng đắn của Lumora trong việc xây dựng môi trường giáo dục trải nghiệm hiện đại, góp phần bổ trợ cho giáo dục nhà trường và đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện kỹ năng sống ngày càng cao của trẻ em Hải Phòng.

Gieo những hạt mầm cho tương lai

Từ một ngôi trường mầm non được thành lập năm 2013 đến một hệ sinh thái giáo dục với khu trải nghiệm quy mô gần 5ha, hành trình của Big Sun gắn liền với khát vọng nâng cao chất lượng giáo dục trẻ em.

Đó không chỉ là những lớp học khang trang hay những con số về quy mô phát triển, mà còn là sự kiên trì đầu tư cho những giá trị lâu dài. Hàng chục tỷ đồng dành cho Lumora có thể được xem là một khoản đầu tư lớn về kinh tế, nhưng với Big Sun, đó trước hết là sự đầu tư cho tương lai của trẻ em.

Chính từ triết lý ấy, Big Sun đã và đang tiếp tục viết nên câu chuyện của một ngôi trường không chỉ dạy trẻ biết đọc, biết viết, mà còn nuôi dưỡng những tâm hồn biết yêu thương, biết sẻ chia và tự tin bước vào cuộc sống.