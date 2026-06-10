Công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn công bố Thông tin tuyển sinh đại học năm 2026. Theo đó, năm nay Nhà trường dự kiến tuyển sinh 2.570 chỉ tiêu đối với 18 ngành - 28 chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Công bố thông tin tuyển sinh đại học năm 2026.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn tuyển sinh theo nhiều phương thức xét tuyển, tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn hình thức phù hợp với năng lực, kết quả học tập và định hướng ngành nghề của bản thân.

Để hiểu đúng thông tin tuyển sinh, cũng như không bỏ lỡ cơ hội đăng ký xét tuyển vào Trường, thí sinh cần lưu ý những điểm quan trọng sau:

1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sử dụng các phương thức xét tuyển sau:

Phương thức 1: Xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương

Thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT để đăng ký xét tuyển. Nhà trường xét tuyển dựa trên điểm trung bình các năm học hoặc điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển theo quy định.

Phương thức 2: Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Phương thức 3: Xét tuyển điểm thi Đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026 để đăng ký xét tuyển.

Phương thức 4: Xét tuyển học bạ THPT hoặc tương đương kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Phương thức này giúp đánh giá năng lực học tập của thí sinh dựa trên cả quá trình học tập và kết quả kỳ thi.

2. ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN

Thí sinh tham gia xét tuyển cần tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đồng thời đáp ứng điều kiện tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Đối với các phương thức có sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc tương đương của tổ hợp 03 môn xét tuyển đạt từ ngưỡng đầu vào theo quy định.

Đối với các ngành thuộc nhóm Kỹ thuật – Công nghệ, thí sinh cần lưu ý yêu cầu về môn Toán theo từng phương thức xét tuyển. Đối với một số nhóm ngành khác, Nhà trường cũng có quy định cụ thể về tổ hợp môn xét tuyển và điều kiện điểm đầu vào.

3. THÔNG TIN XÉT TUYỂN THÍ SINH CẦN LƯU Ý

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trong thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi có kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến theo quy định.

Nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo xét tuyển bổ sung.

Thí sinh xem chi tiết thông tin xét tuyển tại đây!

4. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN, THI TUYỂN

Lệ phí xét tuyển, thi tuyển được thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến lệ phí là 15.000 đồng/nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh cần theo dõi thông báo chính thức để thực hiện đầy đủ việc đăng ký, nộp lệ phí và xác nhận nguyện vọng đúng thời hạn.

5. HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Học phí dự kiến năm học 2026 – 2027 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trong khoảng 21.025.500 đồng/học kỳ - 26.482.500 đồng/học kỳ, tùy theo ngành học.

Nhà trường có chính sách học bổng dành cho thí sinh trúng tuyển và nhập học có điểm đầu vào cao. Mức học bổng có thể từ 10% đến 100% học phí trong năm đầu tiên, tùy theo điều kiện cụ thể.

Bên cạnh đó, sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho sinh viên vượt khó học tốt, học bổng chính sách và các chương trình hỗ trợ khác trong quá trình học tập tại Trường.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38.505.520

Hotline: 0902.992.306

Website: https://www.stu.edu.vn/

Website tuyển sinh: https://tuyensinhdaihoc.stu.edu.vn/

Thí sinh nên thường xuyên theo dõi thông báo chính thức từ Nhà trường để cập nhật đầy đủ các mốc thời gian, hướng dẫn đăng ký xét tuyển, kết quả xét tuyển và thủ tục nhập học năm 2026.