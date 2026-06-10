Gần 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT: 7 nguyên tắc vàng làm bài trắc nghiệm

TP - Đúng 14 giờ chiều nay, 10/6, khoảng 1,2 triệu thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Hai ngày tới là thời điểm bước ngoặt, đòi hỏi sự tập trung tinh thần cao độ của cả thí sinh lẫn hội đồng coi thi, nhằm hướng tới một kì thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch và đúng quy chế.

Không lơ là khi rà soát thông tin cá nhân

Theo hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT, trong quá trình làm thủ tục, nếu phát hiện bất kì sai sót nào liên quan đến họ, tên đệm, tên chính thức, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên hay khu vực ưu tiên, thí sinh phải ngay lập tức báo cáo cho giám thị hoặc những người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được ghi nhận và xử lí kịp thời.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT kiểm tra điểm thi Trường THPT Trần Đại Nghĩa, TP Cần Thơ. Ảnh: MOET

Đối với những trường hợp rủi ro như bị mất thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác ngay trước giờ thi, thí sinh cần giữ bình tĩnh, báo cáo ngay cho Trưởng điểm thi để hội đồng xem xét, xác minh nhân thân và đưa ra phương án xử lí phù hợp, tuyệt đối không tự ý bỏ thi.

Bộ GD&ĐT lưu ý các thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, tránh vội vàng gây ảnh hưởng đến trạng thái tâm lí khi làm bài thi. Thí sinh bắt buộc phải mang theo và xuất trình các giấy tờ tùy thân quan trọng bao gồm thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu còn giá trị sử dụng, đi kèm với giấy báo dự thi do hội đồng tuyển sinh cấp.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Như Ý

Khi bước vào phòng thi, thí sinh phải nghiêm túc ngồi đúng số báo danh. Về tư trang cá nhân, thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi những vật dụng nằm trong danh mục cho phép của quy chế, tuyệt đối không mang các thiết bị công nghệ thông tin hoặc thiết bị truyền tin vào khu vực thi.

Trước khi bắt đầu thời gian làm bài, thí sinh có trách nhiệm ghi đầy đủ số báo danh lẫn thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và cả giấy nháp. Quy chế thi quy định rõ, thí sinh không được đánh dấu hoặc làm bất kì kí hiệu riêng nào trên bài làm, không được viết bằng bút chì ngoại trừ việc tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm, toàn bộ bài thi chỉ được sử dụng một màu mực duy nhất là màu xanh hoặc màu đen.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, tất cả thí sinh phải dừng bút ngay lập tức để bảo quản bài thi. Nộp bài thi tự luận, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và kí xác nhận vào phiếu thu bài. Thí sinh không làm được bài cũng bắt buộc phải nộp lại tờ giấy thi hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng quy định.

Trong suốt thời gian thí sinh làm bài, giám thị phải thường xuyên bao quát phòng thi, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, không được đứng quá gần thí sinh hoặc có bất kì hành vi hỗ trợ làm bài nào dưới mọi hình thức. Mọi thắc mắc của thí sinh chỉ được giải đáp công khai trong phạm vi quy định.

Bảy nguyên tắc vàng

Đối với bài thi theo hình thức trắc nghiệm, ngoài việc áp dụng các quy định chung nêu trên, thí sinh cần phải nắm vững và tuân thủ nghiêm ngặt bảy quy tắc kĩ thuật cốt lõi để bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Thứ nhất, thí sinh phải thực hiện bài làm hoàn toàn trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo mẫu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Thí sinh chỉ được sử dụng bút chì đen để tô các ô số báo danh, ô mã đề thi và các ô lựa chọn đáp án. Trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, thí sinh cần phải dùng tẩy tẩy thật sạch vết chì ở ô cũ trước khi tiến hành tô kín ô lựa chọn mới.

Thứ hai, thí sinh phải điền chính xác và đầy đủ mọi thông tin vào các mục trống ở phía trên của phiếu trả lời trắc nghiệm. Đặc biệt đối với mục số báo danh, thí sinh phải ghi đủ và tô đủ phần số, kể cả các chữ số “0” ở phía trước, đồng thời phải điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi của phòng.

Thứ ba, thí sinh phải chủ động kiểm tra kĩ lưỡng đề thi ngay sau khi được phát để bảo đảm đề có đủ số lượng câu hỏi, đủ số trang như đã ghi ở phần đầu và tất cả các trang của đề thi đều phải hiển thị cùng một mã đề thi duy nhất.

Tiếp theo, thí sinh không được phép nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi có hiệu lệnh hết giờ, thí sinh nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và bắt buộc phải kí tên xác nhận vào cả hai phiếu thu bài thi để làm căn cứ pháp lí.

Thứ năm, thí sinh chỉ được phép rời khỏi phòng thi sau khi các giám thị đã kiểm đếm đủ, chính xác số phiếu trả lời trắc nghiệm của toàn bộ phòng thi và có lệnh cho phép rời phòng thi.

Tiếp đến là quy định dành riêng cho nhóm thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ nhất trong bài thi tự chọn. Sau khi hoàn thành và nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, thí sinh phải ra khỏi phòng thi và di chuyển trực tiếp về phòng chờ ra, lưu lại đó cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi.

Lưu ý cuối cùng dành cho những thí sinh chỉ dự thi môn thi thứ hai trong bài thi tự chọn. Nhóm thí sinh này bắt buộc phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất mười phút để làm công tác chuẩn bị ổn định chỗ ngồi. Khi có bất kì sự việc bất thường nào xảy ra tại điểm thi, thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn, điều hành của giám thị cùng những người có trách nhiệm.

Bảo mật đề thi ở mức độ tối mật

Công tác an ninh tại các điểm thi năm nay cũng được đẩy lên mức cao nhất. Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, khẳng định, điểm đặc biệt tại các hội đồng thi năm nay là ban tổ chức tăng cường tuyên truyền mạnh mẽ về công tác bảo mật đề thi. Tất cả các điểm thi sẽ có bảng thông báo nêu rõ đề thi thuộc danh mục bí mật Nhà nước mức độ tối mật, do đó mọi hành vi cố ý làm lộ đề thi đều sẽ bị xử lí nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Quy trình bảo quản và phát đề thi tại các phòng thi được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy chế hiện hành. Tại phòng thi, trước khi tiến hành mở túi đề, giám thị bắt buộc phải công khai tình trạng niêm phong của các túi đề thi để toàn bộ thí sinh trong phòng trực tiếp chứng kiến. Giám thị thứ nhất có trách nhiệm giơ cao toàn bộ các túi đề thi để thí sinh quan sát rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên vẹn nhãn niêm phong, đồng thời mời hai thí sinh đại diện bước lên xác nhận và kí biên bản chứng kiến.

Khi có hiệu lệnh phát đề, hai giám thị cùng tiến hành mở bì đựng đề thi, kiểm tra lại số lượng đề. Nếu phát hiện có sự thừa, thiếu hoặc lẫn đề thi của môn khác, giám thị phải lập tức báo cáo với trưởng điểm thi để xử lí. Đề thi sau đó sẽ được phát lần lượt cho từng thí sinh theo đúng quy định.

Sau khi nhận được đề thi, thí sinh phải đặt úp đề dưới giấy làm bài hoặc phiếu trả lời trắc nghiệm, tuyệt đối không được xem nội dung bên trong khi chưa có lệnh. Chỉ khi toàn bộ thí sinh trong phòng thi đã nhận đủ đề, giám thị mới cho phép lật đề để kiểm tra tình trạng lỗi in ấn, kiểm tra môn thi, mã đề và thực hiện các bước ghi thông tin theo hướng dẫn.