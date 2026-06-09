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Người lính

Iran tuyên bố sẽ 'phá vỡ' phong toả của Hải quân Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Iran tuyên bố Tehran sẽ "phá vỡ" lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt đối với các cảng biển của nước này, đồng thời cáo buộc các biện pháp hạn chế hàng hải của Washington là một trong những nguyên nhân khiến căng thẳng quân sự trong khu vực leo thang.

Hãng tin Tasnim dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, Iran sẽ biến cuộc phong tỏa hải quân thành một thất bại khác của đối phương thông qua một kế hoạch toàn diện.

"Chúng ta sẽ biến cuộc phong tỏa hải quân - một phần trong kế hoạch của đối phương thành một thất bại khác thông qua kế hoạch toàn diện", ông Ghalibaf nói.

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Tàu thuyền mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Tuyên bố của ông Ghalibaf được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump khẳng định các biện pháp cấm vận do Mỹ áp đặt từ tháng 4 sẽ tiếp tục được duy trì đầy đủ hiệu lực cho đến khi đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng giữa các bên.

Trước đó, ông Trump tuyên bố các biện pháp cấm vận đã mang lại cho Washington nhiều lợi thế hơn so với các hành động quân sự. Đáp lại, phía Iran cho rằng các hạn chế hàng hải của Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và làm suy giảm lòng tin giữa hai bên.

Theo Tasnim, ông Ghalibaf nhấn mạnh Iran cần kết hợp cả sức mạnh quân sự và nỗ lực ngoại giao để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Iran tuyên bố tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục thực thi các quyền của mình tại eo biển Hormuz, bất chấp các lệnh trừng phạt mới từ Liên minh châu Âu (EU).

Ông Gharibabadi chỉ trích quyết định của EU là "một hành động gian dối", sau khi khối này áp đặt những biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và tổ chức Iran liên quan đến các hoạt động kiểm soát giao thông hàng hải tại Hormuz.

"Iran sẽ tiếp tục chiến lược duy trì chủ quyền cũng như thực thi các quyền của mình đối với eo biển Hormuz", ông Gharibabadi viết trên mạng xã hội X.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Phong tỏa #Eo biển Hormuz #Hải quân Mỹ #Đàm phán #Ngoại giao #Trừng phạt

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