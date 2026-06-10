RMIT và hành trình đi tới ngôi vương VCBC 2025-2026

Khép lại mùa giải Vietnam Collegiate Basketball Championship 2025-2026 brought by VNPAY (VCBC 2025-2026) khu vực miền Nam, đội bóng rổ nam Trường Đại học Quốc tế RMIT đã bước lên ngôi vô địch sau chiến thắng 2-1 trước Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) trong loạt Chung kết. Thành công ấy đến từ tinh thần gắn kết, sự kiên trì và khát vọng phát triển của một tập thể sinh viên cùng theo đuổi mục tiêu chung.

Đội nam RMIT nâng cúp vô địch VCBC 2025-2026 chặng miền Nam.

Tại các giải đấu thể thao sinh viên, chức vô địch thường được nhìn nhận qua những khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân. Tuy nhiên, hành trình của RMIT mùa này lại được xây dựng từ nhiều mảnh ghép khác nhau. Trong suốt mùa giải, đội bóng không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất mà liên tục chứng kiến những cầu thủ khác nhau lên tiếng ở từng thời điểm quan trọng.

Những cái tên như Phạm Quang Nghĩa, Lại Thiên Trí, Lê San, Nguyễn Quốc Bảo hay Jerome Anthony Epino Opeña đều để lại dấu ấn riêng. Có người đóng vai trò dẫn dắt lối chơi, có người tạo khác biệt bằng khả năng ghi điểm, cũng có những cầu thủ âm thầm đóng góp ở mặt trận phòng ngự hay hỗ trợ đồng đội. Chính sự kết nối ấy đã giúp RMIT duy trì được sự ổn định trong những thời điểm thử thách nhất của mùa giải.

Điều đó được thể hiện rõ nhất ở vòng play-offs. Tại bán kết, RMIT vượt qua Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUE) với tỷ số 2-0 trong một series đầy căng thẳng. Trước đó, HCMUE vẫn là đội bóng bất bại tại giải. Ở trận đấu quyết định của Game 1, cú ném ba điểm trong những giây cuối của Lê San đã mang về chiến thắng 57-56 cho RMIT. Sang Game 2, đội bóng này tiếp tục giành chiến thắng 70-66 để ghi tên mình vào Chung kết.

Loạt Chung kết với TDTU sau đó mang đến một trong những series hấp dẫn nhất mùa giải. Sau khi thắng Game 1 với tỷ số 70-55, RMIT bị kéo trở lại vạch xuất phát khi để thua 69-75 ở Game 2. Trước áp lực của trận đấu quyết định, tập thể RMIT vẫn giữ được sự gắn kết để vượt qua thử thách. Ở Game 3, năm cầu thủ khác nhau của đội ghi từ 10 điểm trở lên, gồm Nguyễn Quốc Bảo (14 điểm), Nguyễn Trần Thịnh Phát (13 điểm), Lại Thiên Trí (13 điểm), Anthony Opeña (13 điểm) và đội trưởng Phạm Quang Nghĩa (10 điểm). Sự đóng góp trải đều ấy đã giúp RMIT giành chiến thắng 88-68 và bước lên ngôi vô địch.

Phạm Quang Nghĩa nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất - MVP brought by VNPAY.

Nếu chức vô địch của RMIT là minh chứng cho sức mạnh tập thể, thì những giải thưởng cá nhân của mùa giải cũng phản ánh quá trình phát triển của nhiều gương mặt trẻ. Phạm Quang Nghĩa được trao danh hiệu MVP brought by VNPAY ở nội dung nam, trong khi ba cầu thủ của RMIT gồm Nguyễn Quốc Bảo, Lại Thiên Trí và Jerome Anthony Epino Opeña góp mặt trong đội hình Rising Stars brought by VNPAY.

Ở nội dung nữ, đội bóng W. RMIT dừng chân ở vị trí đồng hạng ba. Dù chưa thể tiến xa hơn, những cái tên như Nguyễn Trần Yến Nhi vẫn được ghi nhận trong danh sách Rising Stars của mùa giải. Sự hiện diện của cả hai đội bóng nam và nữ RMIT ở những vòng đấu cuối cùng phần nào cho thấy chiều sâu về phong trào bóng rổ sinh viên tại nhà trường.

Thông qua VCBC 2025–2026, những giá trị mà VNPAY mong muốn lan tỏa cũng được thể hiện rõ nét trên sân đấu. Đó là tinh thần cạnh tranh lành mạnh giữa các đội bóng, sự gắn kết giữa các thành viên trong cùng một tập thể và khát vọng không ngừng vươn lên của các vận động viên trẻ. Những giá trị ấy cũng là điều có thể nhìn thấy xuyên suốt hành trình của RMIT trên con đường chinh phục chức vô địch.

Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của RMIT ngay khi tiếng còi chung cuộc cất lên.

Là đơn vị đồng tổ chức giải đấu, New Sports đang từng bước xây dựng hệ sinh thái thể thao đa môn dành cho nhiều lứa tuổi và cấp độ khác nhau, hướng đến mục tiêu phát triển thể thao từ nền tảng và tạo thêm cơ hội cọ xát cho các vận động viên trẻ. Trong bức tranh đó, VCBC sân chơi để những cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, phát triển kỹ năng và tiếp tục nuôi dưỡng đam mê thể thao.

Với RMIT, chức vô địch chặng miền Nam là một cột mốc đáng nhớ. Với nhiều cầu thủ trẻ khác, đây có thể là điểm khởi đầu cho những hành trình dài hơn phía trước.