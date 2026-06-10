Hơn 1,2 triệu thí sinh đến điểm thi: Cẩn trọng để không mất cơ hội xét đại học

TPO - Đúng 14 giờ chiều 10/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên toàn quốc đến các điểm thi nghe giám thị phổ biến các nội dung quan trọng trước khi bước vào ngày thi thứ nhất Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Chiều 10/6, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục dự thi, nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế để đảm bảo nắm chắc những nội dung quan trọng trước ngày thi.

Tại buổi này, nếu thí sinh thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý.

Trường hợp bị mất căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi. Trong các ngày thi, thí sinh quên hoặc làm mất giấy tờ vẫn được tạo điều kiện làm cam kết để tiếp tục dự thi.

Các điểm thi đều có lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Theo Bộ GD&ĐT, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 có quy mô lớn chưa từng có với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 thí sinh so với năm trước.

Các tỉnh, thành phố đã chuẩn bị gần 2.500 điểm thi với khoảng 50.000 phòng thi sẵn sàng phục vụ thí sinh.

Kỳ thi năm nay, mỗi thí sinh sẽ thực hiện 4 bài thi để xét tốt nghiệp THPT, lấy kết quả tuyển vào các trường ĐH, CĐ.

Trong đó, Môn Toán, Ngữ văn là hai môn bắt buộc nên có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi/môn.

Ngoài ra, mỗi thí sinh sẽ thi 2 môn tự chọn tùy theo năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Trong đó, môn Vật lý có hơn 389.600 thí sinh dự thi, tăng hơn 35.000 em so với năm ngoái.

Hóa học có gần 254.000 thí sinh dự thi.

Sinh học có hơn 70.000 thí sinh dự thi.

Môn Lịch sử có 570.800 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 71.443 em so với năm 2025 và trở thành môn học có số lượng lựa chọn cao nhất trong các môn lựa chọn.

Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật đạt 284.754 học sinh, tăng 32.671 em.

Địa lý có gần 449.000 thí sinh dự thi.

Tin học chỉ có gần 19.000 thí sinh dự thi tuy nhiên con số này đã tăng hơn năm ngoái.

Công nghệ Công nghiệp có hơn 7.400 thí sinh dự thi.

Công nghệ Nông nghiệp có hơn 31.000 thí sinh dự thi

Ngoại ngữ có gần 347.500 thí sinh dự thi, ít hơn năm trước khoảng 17.500 em.

Lịch thi các môn trong kỳ thi năm nay

Trước kỳ thi các địa phương đều có kế hoạch triển khai công tác tổ chức thi bài bản, trong đó chú trọng đến địa điểm in sao đề thi, rà soát các điểm thi, xây dựng phương án dự phòng các tình huống về nắng nóng, ngập lụt, sạt lở đất, tình hình ùn tắc giao thông…

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong các khâu chuẩn bị để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Thí sinh và cô giáo cùng thể hiện sự quyết tâm trước kỳ thi năm 2025.

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Điểm thi sẵn sàng đón thí sinh

Trước ngày thí sinh làm thủ tục thi Tốt nghiệp THPT, các điểm thi tiếp tục rà soát đến từng chi tiết nhỏ, sẵn sàng đón thí sinh.

Ông Bùi Mạnh Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị (Hà Nội) cho biết, từ chiều qua đoàn kiểm đã rà soát công tác chuẩn bị tại điểm thi Trường THCS Quảng Bị. Tại điểm thi này có 21 phòng thi với hơn 500 thí sinh dự thi.

Trước giờ đón thí sinh, nhà trường đã hoàn tất điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phương án cấp điện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và vệ sinh môi trường. Đồng thời, điểm thi cũng phối hợp huy động lực lượng thanh niên tình nguyện sẵn sàng triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Ông Thắng cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi tổ chức sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mặc dù đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban chuyên môn và nhiều thành viên Ban Chỉ đạo của xã phần lớn lần đầu tham gia chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phục vụ kỳ thi, song với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo đã quyết tâm hoàn thành tốt kỳ thi.

UBND xã đã yêu cầu nhà trường rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống điện, quạt mát, điều hòa, phòng làm việc, khu vực bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức thi.

Đoàn kiểm tra cơ sở vật chất điểm thi

Xã cũng huy động các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi, có phương án cung cấp điện ổn định trong suốt kỳ thi.

Để "Tiếp sức mùa thi", các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ thí sinh hơn 4.000 chai nước uống, 650 quạt cầm tay, 370 bút viết, 800 khẩu trang, 400 áo mưa, hơn 700 hộp sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ miễn phí cho thí sinh và phụ huynh.

Ngoài ra, UBND xã cũng bố trí khu vực chờ có quạt mát, nước uống để phụ huynh nghỉ ngơi trong lúc chờ con làm bài thi.

Phòng Y tế chuẩn bị thuốc men sẵn sàng hỗ trợ thí sinh gặp vấn đề sức khoẻ trong kỳ thi.

Đặc biệt, trên địa bàn còn có đơn vị bố trí phòng nghỉ miễn phí dành cho phụ huynh và thí sinh nhà xa điểm thi, tạo điều kiện thuận lợi cho các em tham dự kỳ thi.

Đây là một trong 222 điểm thi Tốt nghiệp THPT của Thành phố Hà Nội trong mùa thi năm nay.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trước kỳ thi đã lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát đến từng chi tiết nhỏ như: bàn ghế, hệ thống đèn chiếu sáng, quạt mát, nước uống, khu vực gửi đồ của thí sinh...



Cảnh báo 3 khó khăn trong kỳ thi

Theo Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức vào tháng 6 do đó tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai diễn biến thời tiết phức tạp ở một số nơi như: cả nắng nóng, dông lốc và mưa, bão, sạt lở đất… Các địa phương ở khu vực miền núi phía Bắc đã báo cáo về các phương án ứng phó, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn trước ngày thi.

Những vật dụng được phép và bị cấm mang vào phòng thi

Năm nay, kỳ thi được tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập) theo đó quy mô số lượng thí sinh trên một tỉnh tăng mạnh so với trước đây. Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh năm nay dự kiến có 150.000 thí sinh dự thi (tăng hơn 50% so với năm 2025; Ninh Bình dự kiến khoảng 50.000 thí sinh tăng khoảng 4 lần so với năm 2025). Do đó, công tác tổ chức kỳ thi ở một số địa phương sẽ khó khăn, vất vả hơn.

Một trong những vấn đề được Bộ GD&ĐT nhấn mạnh nhiều lần đó là các địa phương tăng cường giải pháp để ngăn ngừa tình trạng thí sinh có thể sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử.

Thực tế, những năm gần đây Bộ Công an đã triệt phá nhiều đường dây mua bán thiết bị nghe siêu nhỏ gắn trong tai để thực hiện gian lận. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã ghi nhận và phát hiện các trường hợp thí sinh sử dụng AI để gian lận thi.