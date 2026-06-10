Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói gì về nguy cơ 8 điểm/môn vẫn trượt lớp 10 công lập?

TPO - Sau khi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn khi thí sinh đạt khoảng 8 điểm/môn vẫn có nguy cơ không trúng tuyển vào trường THPT công lập.

Áp lực cạnh tranh tăng cao

Sau khi Sở GD&ĐT Hà Tĩnh công bố dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2026 -2027, nhiều người bày tỏ băn khoăn về cơ hội trúng tuyển của thí sinh có điểm thi khá cao, thậm chí đạt khoảng 8 điểm/môn nhưng vẫn có nguy cơ không đỗ vào trường THPT công lập. Theo đó, điểm chuẩn dự kiến của các trường dao động từ 15 đến 24,75 điểm, chênh lệch giữa trường cao nhất và thấp nhất lên tới 9,75 điểm. Trong đó Trường THPT Phan Đình Phùng tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh với mức 24,75 điểm, tiếp đến là THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn cùng mức 21,25 điểm.

Toàn tỉnh có 11 trường THPT công lập không chuyên lấy mức điểm chuẩn 15 điểm, gồm: THPT Thành Sen, Nguyễn Đình Liễn, Nguyễn Trung Thiên, Can Lộc, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Công Trứ, Đức Thọ, Lê Hữu Trác, Lý Chính Thắng, Cù Huy Cận và Vũ Quang. Được biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên và Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2026 - 2027 có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó gần 1.500 thí sinh đăng ký vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Năm nay số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Tĩnh tăng cao

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, năm nay số lượng thí sinh tăng khoảng gần 4.000 em so với năm trước, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập cũng được UBND tỉnh điều chỉnh tăng từ 72% lên khoảng 74%. Còn lại khoảng 26% học sinh còn lại sau xét tuyển sẽ được định hướng học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, cơ sở cao đẳng nghề hoặc các trường tư thục trên địa bàn tỉnh.

Liên quan đến băn khoăn của phụ huynh về cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập, ngay cả với thí sinh đạt mức điểm khá khoảng 8 điểm/môn, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, năm nay tỷ lệ cạnh tranh tăng cao do số lượng thí sinh dự thi lớn hơn so với năm trước.

Bên cạnh đó, đề thi được xây dựng chung cho toàn tỉnh, phù hợp cả với thí sinh ở vùng sâu, vùng xa nên không quá khó để đạt mức điểm khá. Tuy nhiên, điều này cũng khiến mức độ cạnh tranh ở các trường “top đầu” trở nên gay gắt hơn.

Riêng Trường THPT Phan Đình Phùng, ngôi trường có truyền thống, nằm ở trung tâm thành phố tiếp tục là điểm nóng tuyển sinh. Năm nay, trường có 1.037 hồ sơ nguyện vọng 1, trong khi chỉ tiêu chỉ 630 học sinh. Đáng chú ý, trong số thí sinh đăng ký, chỉ có 1 em dưới điểm sàn 15 điểm.

“Cũng có nhiều em đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển vào Trường THPT Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, các em có thể lựa chọn học tại các trường tư thục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp,” lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết.

Trường THPT Phan Đình Phùng năm nay dự kiến lấy 24,75 điểm.

Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều trường đã tuyển đủ chỉ tiêu ngay từ nguyện vọng 1 nên không còn điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2.

Tại khu vực trung tâm thành phố Hà Tĩnh cũ, một số trường như THPT Lý Tự Trọng, THPT Lê Quý Đôn không xét tuyển nguyện vọng 2 do đã đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, Trường THPT Thành Sen chỉ còn khoảng 11 chỉ tiêu dành cho nguyện vọng 2, khiến cơ hội điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh không còn nhiều.

“Những thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường, nếu trường còn chỉ tiêu tuyển bổ sung thì mới được xét trúng tuyển”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh nói.

Điều này dẫn đến thực tế, không ít thí sinh dù đạt mức điểm khá vẫn có thể không còn cơ hội vào trường công lập theo nguyện vọng đăng ký ban đầu. Đặc biệt, qua thống kê tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen), trong kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập vừa qua có 306 thí sinh dự thi, trong đó có 254 em đạt từ 20 điểm trở lên. Trong số này, đối với nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Đình Phùng, có 224 thí sinh đăng ký, trong đó 140 thí sinh đạt trên 24,5 điểm và 84 thí sinh đạt từ 20 đến 24,5 điểm.

Nơi “quá tải”, nơi chưa đủ chỉ tiêu

Một thực tế đáng chú ý trong kỳ thi vào lớp 10 THPT năm nay tại Hà Tĩnh là sự chênh lệch rõ rệt giữa các trường về số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh. Điển hình, hai trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (xã Mai Phụ) và THPT Nguyễn Đổng Chi (xã Đông Kinh) nằm gần nhau nhưng có sự khác biệt lớn.

Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi được giao 488 chỉ tiêu, nhưng chỉ có 416 hồ sơ dự thi, trong đó có 6 thí sinh dưới điểm sàn. Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn Đổng Chi có 355 chỉ tiêu, nhưng thu hút tới 603 thí sinh đăng ký dự tuyển, dẫn đến mức độ cạnh tranh cao hơn đáng kể.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, những năm trước Trường THPT Nguyễn Đổng Chi có điểm chuẩn thấp hơn và số lượng đăng ký không cao. Tuy nhiên, năm nay hồ sơ tăng đột biến, đặt ra những vấn đề trong công tác tư vấn tuyển sinh và định hướng nguyện vọng cho học sinh.

Một thí sinh tham gia trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Ngoài ra, một số trường khác cũng ghi nhận tình trạng số lượng thí sinh dự tuyển không tương xứng với chỉ tiêu. Trường THPT Đức Thọ có 250 chỉ tiêu nhưng chỉ 203 hồ sơ đăng ký, trong khi đó 165 thí sinh đạt trên điểm sàn 15. Trường THPT Cù Huy Cận có 255 chỉ tiêu, 237 hồ sơ dự thi, với 210 thí sinh đạt điểm sàn. Trường THPT Lý Chính Thắng có 260 chỉ tiêu nhưng chỉ 250 thí sinh dự thi, trong đó 220 em đạt điểm sàn.

Từ thực tế tuyển sinh lớp 10 năm nay cho thấy có sự chênh lệch giữa các khu vực. Tại các trường ở trung tâm, đặc biệt là những trường có truyền thống, điểm chuẩn cao khiến nhiều thí sinh đạt điểm khá vẫn có nguy cơ không trúng tuyển.

Ngược lại, tại một số trường ở khu vực xa trung tâm hoặc miền núi, số lượng hồ sơ không cao, thậm chí thấp hơn chỉ tiêu. Tuy nhiên, do vẫn phải đảm bảo ngưỡng điểm sàn theo quy định là 15 điểm, các trường này cũng không thể tuyển bổ sung nếu không đủ điều kiện. Thực tế này tạo ra sự mất cân đối như thí sinh ở khu vực “nóng” phải cạnh tranh rất cao để giành suất vào trường công lập trung tâm, trong khi một số trường khác lại khó tuyển đủ chỉ tiêu dù còn “chỗ trống”.