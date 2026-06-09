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Thầy cô Hà Nội nấu cơm miễn phí cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT

Hà Linh

TPO - Lo lắng thí sinh và phụ huynh phải đi lại vất vả trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Hương và Trường mầm non Thụy Hương, phường Chương Mỹ (Hà Nội) xây dựng kế hoạch nấu cơm phục vụ bữa trưa và chỗ nghỉ miễn phí trong ngày thi tốt nghiệp THPT.

Năm nay Trường THCS Thụy Hương, phường Chương Mỹ (Hà Nội) là một trong 222 điểm thi tốt nghiệp của Hà Nội. Trước ngày thi, nhà trường thông báo để phụ huynh, học sinh đăng ký chương trình hỗ trợ đặc biệt mang tên "Suất ăn miễn phí và điểm nghỉ trưa" với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng sĩ tử trong những ngày thi.

Chương trình do Trường THCS Thụy Hương phối hợp với Trường Mầm non Thụy Hương cùng các mạnh thường quân thực hiện. Theo kế hoạch, thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi xa nhà có nhu cầu ở lại qua trưa và có đăng ký sẽ được phục vụ bữa ăn miễn phí.

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Trường mầm non Thụy Hương trở thành điểm cung cấp suất ăn, nghỉ trưa miễn phí cho thí sinh, phụ huynh.

Cô Nguyễn Thị Phương Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thụy Hương cho biết, điểm thi khá xa trung tâm, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thí sinh, phụ huynh đi lại ăn uống sẽ vất vả nên trước kỳ thi, cô cùng cô giáo Đỗ Mạnh Thu Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Hương có ý tưởng nấu cơm phục vụ thí sinh, phụ huynh.

"Được sự ủng hộ của các mạnh thường quân, hai trường lên kế hoạch tổ chức nấu cơm nóng cho thí sinh và phụ huynh. Nhà trường có bếp ăn bán trú cùng đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng có chuyên môn, với dụng cụ nhà bếp đầy đủ nên có thể đảm bảo việc chế biến an toàn, chu đáo", cô Hạnh chia sẻ.

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Trường mầm non đã dọn dẹp các phòng học sạch sẽ để phục vụ thí sinh nghỉ trưa. Các phòng đều có điều hòa, quạt mát.

Trên website của trường đã công bố các số điện thoại để phụ huynh, học sinh đăng ký. Ngày mai, thí sinh có buổi đến trường làm thủ tục dự thi, cán bộ coi thi cũng sẽ thông báo để các em tiếp tục đăng ký và nhà trường chốt danh sách.

Cô Hạnh cho biết, dự kiến thầy cô sẽ phục vụ khoảng 500 suất cơm. Nếu phụ huynh và thí sinh đăng ký nhiều hơn, nhà trường vẫn cố gắng đáp ứng.

Để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong kỳ thi quan trọng, nguồn gốc thực phẩm và thực đơn cũng được cân nhắc, lựa chọn kỹ càng.

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Trước kỳ thi, các biển hướng dẫn thí sinh, người nhà về địa điểm nghỉ ngơi, gửi xe đã được đặt sẵn.

Nguồn thực phẩm được huy động từ các công ty cung ứng thực phẩm cung ứng cho các trường học, các đơn vị tài trợ và người dân địa phương.

Theo cô Hạnh, thực đơn được xây dựng theo tiêu chí đơn giản, dễ ăn, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Các món ăn chủ yếu là thịt lợn, đậu phụ, rau xanh và những món quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Nhà trường hạn chế sử dụng các thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng hoặc khó tiêu trong thời tiết nắng nóng.

Không chỉ hỗ trợ bữa trưa, Trường Mầm non Thụy Hương, nằm ngay đối diện điểm thi cũng sẽ mở cửa các phòng học có trang bị điều hòa, quạt mát để thí sinh và phụ huynh nghỉ ngơi trong thời gian giữa hai buổi thi.

Đoàn Phường Chương Mỹ cử 40 thanh niên tình nguyện đến trường cùng tham gia hoạt động tiếp sức mùa thi ý nghĩa này.

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Điểm thi Trường THCS Thụy Hương, phường Chương Mỹ (Hà Nội)

Cũng theo cô Hạnh, những ngày qua, nhà trường đã tổng vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ khuôn viên, chuẩn bị nước uống đóng chai và sắp xếp các phòng nghỉ trưa cho thí sinh.

"Những suất cơm hay chỗ nghỉ trưa là tình cảm của nhà trường, các mạnh thường quân và bà con địa phương dành cho thí sinh. Chúng tôi mong các em có sức khỏe tốt, tâm lý thoải mái và tự tin hoàn thành kỳ thi", cô Hạnh chia sẻ.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra từ ngày 11 - 12/6. Toàn quốc có hơn 1,2 triệu thí sinh tham gia. Riêng tại Hà Nội, có hơn 129.000 thí sinh dự thi (chiếm 1/10 toàn quốc). Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trước kỳ thi đã rà soát toàn bộ điều kiện tổ chức, sẵn sàng cho kỳ thi. Ngoài cán bộ, giáo viên, các lực lượng như: Công an, điện lực, Đoàn thanh niên... cũng được huy động để đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh trong những ngày thi.

Hà Linh
#thí sinh thi tốt nghiệp #hỗ trợ thí sinh dự thi tốt nghiệp #lịch thi tốt nghiệp THPT

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