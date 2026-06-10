Bé gái 2 tuổi sống cùng mẹ và cậu mắc bệnh tâm thần được hỗ trợ kịp thời

TPO - Sau khi hoàn cảnh đặc biệt của bé gái gần 2 tuổi sống trong căn nhà xuống cấp cùng mẹ và cậu ruột mắc bệnh tâm thần được phản ánh, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và tổ chức Đoàn đã khẩn trương vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ, chăm sóc và bảo đảm quyền lợi cho cháu bé.

Khẩn trương tháo gỡ những nút thắt

Những ngày qua, câu chuyện về bé gái gần 2 tuổi sống trong căn nhà tình nghĩa xuống cấp giữa đám cỏ dại ở phường Đồng Sơn (Quảng Trị) đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cháu bé lớn lên trong môi trường thiếu an toàn khi mẹ, bà ngoại và cậu ruột đều mắc bệnh tâm thần ở những mức độ khác nhau.

Ngôi nhà xuống cấp núp sau lùm cây và cỏ dại mọc um tùm.

Đáng chú ý, dù đã gần 2 tuổi nhưng cháu vẫn chưa được đăng ký khai sinh, đồng nghĩa với việc nhiều quyền lợi cơ bản của trẻ chưa được bảo đảm đầy đủ.

Bên cạnh đó, người cậu ruột thường xuyên lên cơn kích động, từng có thời điểm được gia đình nhốt phía sau chuồng bò và sau này phải quây lưới sắt trong căn bếp cũ để hạn chế di chuyển.

Như một hành động tự vệ, cháu bé thường đưa tay lên che mặt khi gặp người lạ.

Ngay sau khi thông tin được phản ánh, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã nhanh chóng rà soát hồ sơ, đánh giá toàn diện hoàn cảnh gia đình để triển khai các biện pháp hỗ trợ.

Theo chính quyền phường Đồng Sơn, chỉ một ngày sau khi nhận được phản ánh, các thủ tục hộ tịch cần thiết đã được hoàn tất và cháu bé chính thức được cấp giấy khai sinh với tên gọi Phạm Thị Hiền.

Người cậu bị tâm thần buộc phải nhốt ở góc bếp.

Song song với đó, địa phương cũng hoàn thiện hồ sơ và ban hành quyết định đưa anh Phạm Duy Hòa (cậu ruột của cháu) vào Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng dành cho người tâm thần của tỉnh để được điều trị, quản lý và chăm sóc phù hợp.

Tổ chức Đoàn vào cuộc bảo vệ trẻ em

Trước hoàn cảnh đặc biệt của cháu Hiền, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng nắm bắt thông tin và chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hỗ trợ.

Theo đó, Đoàn phường Đồng Sơn được giao phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế cùng các tổ chức liên quan để thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho cháu bé.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ giấy tờ hộ tịch, tổ chức Đoàn còn tham gia cùng địa phương nghiên cứu các phương án bảo trợ xã hội nhằm bảo đảm cho cháu Hiền được sống trong môi trường an toàn, có điều kiện chăm sóc và phát triển tốt hơn trong tương lai.

Anh Đinh Trung Hiếu tặng quà gia đình cháu bé.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, kiêm Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Quảng Trị Đinh Trung Hiếu đã trực tiếp đến thăm cháu bé và cho biết: Với tinh thần “Vì đàn em thân yêu”, các cấp bộ Đoàn, Đội sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền theo dõi sát trường hợp này, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Sự vào cuộc nhanh chóng của tổ chức Đoàn đã góp phần tạo thêm nguồn lực hỗ trợ địa phương trong việc chăm lo cho một trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được bảo vệ khẩn cấp.

Cần giải pháp nhân văn và lâu dài

Sau khi thông tin được lan tỏa, rất nhiều nhà hảo tâm và người dân trên cả nước đã bày tỏ mong muốn hỗ trợ cháu Hiền có cuộc sống tốt hơn. Nhiều đoàn thiện nguyện đã tìm đến thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình.

Cháu bé vui mừng khi lần đầu nhìn thấy đồ chơi.

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, việc can thiệp đối với trường hợp của cháu cần được thực hiện một cách thận trọng, phù hợp với quy định pháp luật và bảo đảm yếu tố nhân văn.

Dù mắc bệnh tâm thần nhưng mẹ cháu vẫn dành tình yêu thương đặc biệt cho con, nên mọi phương án hỗ trợ đều cần đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em lên hàng đầu, đồng thời tôn trọng các mối quan hệ gia đình.

Hiện căn nhà của gia đình đã được dọn dẹp sạch sẽ hơn, điều kiện sinh hoạt bước đầu được cải thiện. Chính quyền địa phương, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục đánh giá để xây dựng phương án hỗ trợ lâu dài.

Dù mắc bệnh tâm thần nhưng mẹ cháu vẫn dành tình yêu thương đặc biệt cho con gái.

Từ một câu chuyện khiến nhiều người day dứt, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền, đặc biệt là tổ chức Đoàn đã giúp tháo gỡ những khó khăn trước mắt cho cháu Hiền.

Những hành động nhanh chóng và trách nhiệm ấy đang góp phần mở ra cơ hội để em có một tuổi thơ an toàn và trọn vẹn hơn.

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