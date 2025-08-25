Tội phạm điều trị bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Biên Hòa được tự do ra ngoài rồi tiếp tục phạm tội

TPO - Trong kết luận điều tra vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Bộ Y tế, đóng tại tỉnh Đồng Nai), Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, có trường hợp tội phạm đang điều trị bệnh bắt buộc nhưng lại được tự do ra ngoài, từ đó tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội khác.

Theo điều tra, bị cáo Lê Vũ Hồng Sơn (SN 1982, trú phường Tân Phong, TP Biên Hoà cũ, tỉnh Đồng Nai) bị TAND tỉnh Bình Dương phạt 3 năm tù tội “Đánh bạc”. Sau khi ban hành quyết định thi hành án đối với Sơn, căn cứ công văn của Bệnh viện Tâm Thần Trung ương 2, xác nhận Sơn đang điều trị nội trú, ngày 28/12/2020, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà phân công người tham gia hội đồng giám định, gồm bị can Bùi Thế Hùng (Viện trưởng, chủ trị), cùng các thư ký, giám định viên.

Quá trình thực hiện, nhóm Hội đồng giám định 2 lần nhận của vợ chồng Sơn 190 triệu đồng, nhằm "giúp đối tượng bị bệnh tâm thần".

Ngày 27/1/2021, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Sơn “mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. TAND TP Biên Hoà sau đó ban hành quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Sơn, thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp hành án phạt tù.

Tuy nhiên, trong thời gian điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà, Lê Vũ Hồng Sơn được ra ngoài tham gia đánh bạc và bị Công an huyện Vĩnh Cửu cũ bắt quả tang ngày 27/3/2021.

Sau khi xác định Sơn đang điều trị bắt buộc bệnh tâm thần, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu trưng cầu giám định đối với Sơn tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà.

Đáng chú ý, giám định lần này lại là Bùi Thế Hùng (chủ trì), cùng các giám định viên lần giám định trước đó.

Khi điều tra, các thành viên hội đồng giám định có Bùi Thế Hùng… đã khai: bản chất Sơn không bị bệnh tâm thần nhưng do Sơn vi phạm pháp luật trong thời gian đang điều trị bắt buộc ra ngoài sai quy định nên các thành viên hội đồng giám định đã thống nhất kết luận cho Sơn bị hạn chế khả năng nhận thức, mất khả năng điều khiển hành vi tại thời điểm gây án và mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi tại thời điểm giám định để Sơn không bị xử lý về hành vi đánh bạc, tiếp tục được điều trị bắt buộc.

Căn cứ kết luận giám định với Sơn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu xác định Sơn không có năng lực trách nhiệm hình sự, nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đánh bạc ngày 27/3/2021.

Sơn hiện đang chấp hành bản án 3 năm tù do TAND tỉnh Đồng Nai tuyên tội “Đánh bạc” hôm 22/10/2020. Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho hay, đã phối hợp, cung cấp tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để xử lý hành vi đánh bạc của Sơn khi rời Viện pháp y nhưng chưa nhận được kết quả xử lý.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

"Tội phạm tâm thần dởm" trốn thi hành án

Giống như Sơn, bị cáo Nguyễn Hoàng Khang (SN 1989, trú xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình cũ, tỉnh Vĩnh Long), bị TAND TPHCM phạt 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

Căn cứ yêu cầu của gia đình kèm theo phiếu khám sức khoẻ tâm thần của Khang, đầu tháng 4/2020, TAND huyện Bình Chánh cũ, ban hành quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, giám định tâm thần đối với Khang.

Vẫn là cựu Viện trưởng Bùi Thế Hùng chủ trì hội đồng giám định, nhóm Hùng đã nhận 30 triệu đồng từ người thân của Khang và ban hành kết luận Khang “bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Kết luận này dẫn đến TAND huyện Bình Chánh ban hành quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Khang. Thời gian chữa bệnh đủ thời gian chấp hành án.

Trường hợp khác là bị cáo Nguyễn Quang Hưng (SN 1988, trú xã Long Thành Nam, TX Hoà Thành cũ, tỉnh Tây Ninh) phạm tội trong vụ án “Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đơn yêu cầu của gia đình, TAND TP Tây Ninh cũ ban hành quyết định trưng cầu giám định. Ngày 7/5/2021, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà kết luận “Tại thời điểm gây án đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Nhóm hội đồng giám định có Viện trưởng Bùi Thế Hùng chủ trì đã nhận 30 triệu đồng của chị gái Hưng, để giúp cho Hưng có kết luận trên.

Sau khi hết thời hạn điều trị bệnh bắt buộc, TAND TP Tây Ninh xét xử tuyên phạt Hưng 2 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”; phạt 100 triệu tội “Tổ chức đánh bạc” và 200 triệu tội “Cho vay lãi nặng". Bản án có xem xét tình tiết giảm nhẹ về tình trạng bệnh của Hưng.

Bị cáo đang trốn chấp hành án, bị truy nã.