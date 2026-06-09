Dấu hiệu bất thường trong việc nghiệm thu, thanh toán công trình trường mẫu giáo ở Cà Mau

TPO - UBND xã Long Điền (tỉnh Cà Mau) vừa kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án khu vực Đông Hải. Kết quả xác minh cho thấy, tố cáo liên quan việc nghiệm thu, thanh toán 100% giá trị công trình Trường Mẫu giáo Sơn Ca khi chưa hoàn thành là có cơ sở.

Ngày 9/6, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, UBND xã Long Điền (tỉnh Cà Mau) đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Duy Linh - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực Đông Hải, liên quan công trình nâng cấp, mở rộng Trường Mẫu giáo Sơn Ca (tại ấp Lung Lá, xã Định Thành - do Ban này làm chủ đầu tư). Ban QLDA khu vực Đông Hải là đơn vị thuộc UBND xã Long Điền.

Trường Mầm non Sơn Ca đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Linh bị tố cáo đã thanh toán 100% khối lượng trong khi công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, khối lượng thời điểm đó mới đạt khoảng 50%.

Kết quả xác minh của UBND xã Long Điền cho thấy, ngày 27/1/2026, Ban QLDA khu vực Đông Hải rút hơn 1,18 tỷ đồng để thanh toán cho đơn vị thi công (100% giá trị công trình). Tuy nhiên, nhiều tài liệu, chứng cứ cho thấy, cuối năm 2025, công trình mở rộng Trường Mẫu giáo Sơn Ca chưa hoàn thành.

Cụ thể, báo cáo của tư vấn giám sát, ngày 31/12/2025 công trình đạt khoảng 15% khối lượng, chậm tiến độ. Khối lượng này tương tự báo cáo của nhân viên Ban QLDA lập ngày 29/12. Trường Mẫu giáo Sơn Ca cũng xác nhận tương tự.

Tháng 2/2026, đại diện UBND xã Định Thành kiểm tra thực tế công trình cũng ghi nhận thời điểm này công trình mới xong khung, chưa hoàn thiện. Nhiều hộ dân sống xung quanh công trình cũng xác nhận thực tế trên, dự án chỉ hoàn thành sau Tết Nguyên đán 2026.

Từ đó, UBND xã Long Điền kết luận, việc Ban QLDA khu vực Đông Hải nghiệm thu, xác nhận khối lượng, thanh toán 100% giá trị công trình mở rộng Trường Mẫu giáo Sơn Ca khi công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu là có.

Ông Nguyễn Duy Linh là người ký giấy rút tiền thanh toán cho nhà thầu, ký hồ sơ nghiệm thu công trình ngày 31/12/2025. Trong khi hồ sơ nội bộ, báo cáo giám sát cho thấy công trình chậm tiến độ, chưa hoàn thành. Do vậy, ông Linh phải biết tình trạng thực tế của công trình chưa xong.

UBND xã Long Điền xác định, sai phạm trên thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, trong đó ông Nguyễn Duy Linh – Phó Giám đốc phụ trách điều hành Ban QLDA khu vực Đông Hải chịu trách nhiệm về quản lý, điều hành đơn vị. Vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo Điều 359, Bộ luật Hình sự.

UBND xã Long Điền giao các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ dự án, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh để xem xét, xử lý.