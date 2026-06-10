Vụ chủ đất kiện chủ nhà ở Cà Mau: Huỷ quyền sử dụng đất của người mua vì không xem trước thực địa

TPO - Sau khi mua đất và làm xong thủ tục sang tên, người mua đi xem đất mới phát hiện còn nhà xưởng trên đất nên khởi kiện. Sau khi xem xét, TAND khu vực 4 - Cà Mau đã tuyên huỷ quyền sử dụng đất của người mua, do “đi mua đất nhưng không xuống xem thực tế”.

Sau 3 ngày xét xử (ngày 5, 8 và 9/6), TAND khu vực 4 - Cà Mau vừa tuyên vụ kiện yêu cầu tuyên bố hợp đồng mua bán đấu giá tài sản, văn bản công chứng vô hiệu.

Nguyên đơn vụ việc là ông Vũ Duy Phát (32 tuổi, ngụ phường Tân Thành, Cà Mau), bị đơn gồm: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Cà Mau, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước cũ (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 – Cà Mau), và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Minh Thành (Công ty Minh Thành).

Phiên toà xử vụ ông Phát kiện yêu cầu Công ty Minh Thành di dời tài sản ra khỏi phần đất của mình. Ảnh: CTV.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có bài viết “Độc lạ Cà Mau: Khi chủ đất kiện chủ nhà” phản ánh, năm 2021, ông Phát mua 4 thửa đất nông nghiệp tại xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước cũ và hoàn tất thủ tục sang tên mình.



Sau đó ông Phát xuống xem mới biết trên đất còn nhà xưởng của một công ty đã phá sản, đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước cũ kê biên, bán đấu giá cho Công ty Minh Thành vào tháng 12/2019. Hợp đồng bán đấu giá được Phòng Công chứng số 1 tỉnh Cà Mau chứng thực. Cho rằng tài sản xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, nhiều lần yêu cầu thi hành án và bên trúng đấu giá di dời nhà xưởng, trả lại đất cho mình nhưng không được, nên ông Phát gửi đơn khởi kiện.

Tại phiên toà ngày 8/6, luật sư đại diện cho ông Vũ Duy Phát chỉ ra những dấu hiệu "bất thường, nghi vấn thiếu minh bạch" trong việc đấu giá tài sản trên khu đất. Đồng thời, ông Phát nhận chuyển nhượng đất ngay tình, đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Những tranh chấp phát sinh không phải lỗi của người mua đất.

Nhà xưởng đã được bán đấu giá trên khu đất nông nghiệp ông Phát mua.

Tuy vậy, HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng, khi nhận chuyển nhượng, ông Phát chỉ xem đất trên giấy tờ, không xuống xem thực tế khu đất. Trong khi trên đất đang có tài sản trúng đấu giá của Công ty Minh Thành. Việc ông Phát quyết định mua đất dựa vào giấy tờ mà không đi xem đất thực tế là vi phạm các Điều 117, 122, 123 của Bộ luật Dân sự.



Do đó, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Phát. Ông Phát phải giao nộp lại 4 bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đất cũ, chủ đất cũ trả lại cho ông Phát 3,5 tỷ đồng tiền đã thanh toán mua đất.

HĐXX cũng bác bỏ yêu cầu khởi kiện của ông Phát về hủy hợp đồng đấu giá tài sản của Công ty Minh Thành và thi hành án.