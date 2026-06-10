Nhiều mỏ đá xuất hiện 'hàm ếch' tử thần

TPO - Tại nhiều mỏ đá ở Thanh Hóa, tình trạng khai thác tạo các khoảng rỗng dạng "hàm ếch" dưới chân núi hoặc để lại những khối đá treo lơ lửng trên sườn đồi vẫn còn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.