Nhiều mỏ đá xuất hiện 'hàm ếch' tử thần

TPO - Tại nhiều mỏ đá ở Thanh Hóa, tình trạng khai thác tạo các khoảng rỗng dạng "hàm ếch" dưới chân núi hoặc để lại những khối đá treo lơ lửng trên sườn đồi vẫn còn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Theo báo cáo kiểm tra của Sở NN&MT hồi tháng 4/2025, mỏ đá của doanh nghiệp này còn bị phát hiện khai thác vượt ranh giới mỏ theo bề mặt và chiều sâu.
Những vách đá dựng đứng tại khu mỏ đá của Công ty CP Tân Thành 6.8 ở xã Tống Sơn.
Các khoảng khoét sâu dưới chân núi xuất hiện tại khu vực khai thác của Công ty CP Sản xuất đá Đông Dương và Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Tổng hợp Tây Thành.
Theo đại diện phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng Thanh Hóa), chưa có điều kiện tổ chức kiểm tra việc khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.
"Sở sẽ tiếp nhận thông tin phóng viên cung cấp, tiến hành kiểm tra hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý các mỏ có dấu hiệu vi phạm", ông Nguyễn Hữu Lễ, Trưởng phòng Kinh tế, Vật liệu Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết.