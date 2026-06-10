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Nhiều mỏ đá xuất hiện 'hàm ếch' tử thần

Phạm Trường

TPO - Tại nhiều mỏ đá ở Thanh Hóa, tình trạng khai thác tạo các khoảng rỗng dạng "hàm ếch" dưới chân núi hoặc để lại những khối đá treo lơ lửng trên sườn đồi vẫn còn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Clip: Hiểm họa rình rập tại nhiều mỏ khai thác đá.

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Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 215 giấy phép khai thác đá còn hiệu lực, trong đó 182 mỏ đang hoạt động, thuộc nhóm địa phương có số lượng mỏ đá lớn nhất cả nước.
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Trong ảnh là hiện trường vụ sạt lở tại khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn (xã Cẩm Tú) ngày 20/5 khiến 3 công nhân tử vong. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế được phê duyệt.
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Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại các xã Tống Sơn, Biện Thượng, Cẩm Tú, Quý Lộc..., nhiều khu vực khai thác đá xuất hiện các khoảng trống khoét sâu dưới chân núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong ảnh là mỏ đá của Công ty TNHH Hồng Phượng ở xã Tống Sơn.
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Theo báo cáo kiểm tra của Sở NN&MT hồi tháng 4/2025, mỏ đá của doanh nghiệp này còn bị phát hiện khai thác vượt ranh giới mỏ theo bề mặt và chiều sâu.
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Những tảng đá treo và vết nứt lớn trên các vách đá tại khu vực khai thác mỏ đá﻿ của Công ty TNHH Hồng Phượng.
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Cạnh đó là mỏ đá của Công ty TNHH Đá Cúc Khang (xã Tống Sơn) . Từ trên cao, việc khai thác tại mỏ đá ở đây đã tạo thành vách dựng đứng, không có đường dẫn lên phía trên khu vực khai thác; phía dưới chân núi, máy đào và khu vực nghiền, xay đá đang hoạt động rầm rộ.
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Những tảng đá lơ lửng, cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Trong đợt kiểm tra, rà soát về quy hoạch, hoạt động khoáng sản trên địa bàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa từng phát hiện doanh nghiệp này xây dựng công trình phụ trợ ngoài khu đất được thuê.
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Hoạt động xay, nghiền đá của Công ty TNHH Đá Cúc Khang tạo ra làn khói bụi mù mịt bay ra ngoài môi trường.
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Những vách đá dựng đứng tại khu mỏ đá của Công ty CP Tân Thành 6.8 ở xã Tống Sơn.
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Tại xã Quý Lộc, địa phương có đến 37 mỏ đá đang hoạt động cũng tồn tại nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác. Trong ảnh là khu vực khai thác của Công ty TNHH DV KD Tổng hợp Tây Thành.
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Các khoảng khoét sâu dưới chân núi xuất hiện tại khu vực khai thác của Công ty CP Sản xuất đá Đông Dương và Công ty TNHH Dịch vụ Kinh doanh Tổng hợp Tây Thành.
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Theo đại diện phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng (Sở Xây dựng Thanh Hóa), chưa có điều kiện tổ chức kiểm tra việc khắc phục các tồn tại đã được chỉ ra.
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"Sở sẽ tiếp nhận thông tin phóng viên cung cấp, tiến hành kiểm tra hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý các mỏ có dấu hiệu vi phạm", ông Nguyễn Hữu Lễ, Trưởng phòng Kinh tế, Vật liệu Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Phạm Trường
#Thanh Hóa #khai thác đá #vi phạm #sạt lở #mỏ đá

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