Cùng lúc cháy 2 căn nhà giữa nắng nóng, ông và hai cháu nhỏ bỗng chốc trắng tay

TPO - Ngọn lửa bất ngờ bùng phát khiến căn nhà ván gỗ lợp tranh và nhà lắp ghép của gia đình ông Nguyễn Đình Lục (xã Quế Phong, Nghệ An) cùng nhiều tài sản bên trong bị cháy thành đống tro tàn.

Ngày 9/6, lãnh đạo xã Quế Phong (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương cùng Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể đã đến thăm hỏi, trao quà cứu trợ, nhằm giúp gia đình ông Nguyễn Đình Lục (trú xóm Hải Lâm) sớm ổn định cuộc sống sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi 2 căn nhà.

Căn nhà gỗ lợp tranh và căn nhà lắp ghép của ông Lục bị đám cháy thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào chiều 8/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà ở của gia đình ông Nguyễn Đình Lục. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã lan rộng và thiêu rụi hoàn toàn căn nhà ván gỗ lợp tranh cùng một căn nhà lắp ghép.

Ngoài nhà cửa, nhiều tài sản thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày của gia đình ông Lục như tủ, giường, quần áo, lương thực, thực phẩm và các vật dụng sinh hoạt khác cũng bị cháy sạch. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Bước đầu xác định, vụ cháy có thể xuất phát từ sự cố chập điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đến hỗ trợ dọn dẹp hiện trường sau vụ hỏa hoạn.

Điều đáng nói, gia đình ông Lục thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hiện ông đang nuôi dưỡng và sinh sống cùng hai cháu nhỏ. Sau vụ cháy, toàn bộ tài sản tích góp trong nhiều năm gần như bị ngọn lửa cuốn đi, khiến cuộc sống của ba ông cháu đứng trước muôn vàn khó khăn.

Chính quyền xã Quế Phong cùng các tổ chức đoàn thể thăm hỏi gia đình nạn nhân sau vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng các tổ chức đoàn thể đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên gia đình ông Lục sớm vượt qua khó khăn để làm lại cuộc sống.