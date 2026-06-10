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Cử tri và nhân dân phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp

Luân Dũng

TPO - Theo Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cử tri và nhân dân phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân.

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 5 năm 2026.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho hay, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động phức tạp.

Cử tri cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và sự điều hành của Chính phủ; bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ đối với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

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Cử tri và nhân dân phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở.

Về hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, bà Nga nêu rõ, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi, đời sống nhân dân được bảo đảm.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe mới được ban hành, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

“Cử tri và nhân dân phấn khởi trước việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội; đồng thời mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu để bảo đảm đời sống người dân”, bà Lê Thị Nga cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trường công lập, bảo đảm các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan và công bằng.

Cử tri và nhân dân cũng quan tâm đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội và mong muốn việc triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng E10

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng cho hay, nhiều ý kiến còn băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10; tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất của mùa mưa bão sắp tới.

Ngoài ra, vấn đề giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Cùng với đó là việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy định về an toàn lao động.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị cũng kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Hà Nội trong việc triển khai, thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Trong đó, cần có chính sách và giải pháp cụ thể để triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án…

Luân Dũng
#lương cơ sở #an sinh xã hội #Chính phủ #cử tri #lạm phát #tăng lương #đời sống #xăng E10 #hàng thiết yếu

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