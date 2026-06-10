Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh tra quản lý kinh doanh dược, thiết bị y tế, Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan

Minh Đức

TPO - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa chủ trì hội nghị công bố Quyết định số 599 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế.

Làm rõ những bất cập trong quản lý dược và thiết bị y tế

screen-shot-2026-06-10-at-090033.png
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố quyết định.

Theo quyết định, đối tượng thanh tra gồm Bộ Y tế và một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2025; trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra sẽ xem xét các nội dung phát sinh trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra gồm 21 thành viên do ông Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn. Hai Phó Trưởng đoàn là ông Ngô Đình Long, Phó Cục trưởng Cục X và ông Diêm Đăng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI). Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định Bộ Y tế sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế mong muốn thông qua hoạt động thanh tra sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, qua đó tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, dược phẩm và thiết bị y tế là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi của người dân. Ông Nguyễn Văn Cường cho biết, đây là thị trường có quy mô lớn, tính chuyên môn cao, liên quan đến nhiều chủ thể từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh đến các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Những năm gần đây, hệ thống chính sách, pháp luật về dược và thiết bị y tế từng bước được hoàn thiện, công tác quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, bất cập như năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế, nguồn cung nhiều mặt hàng phụ thuộc vào nhập khẩu; nguy cơ phát sinh vi phạm trong các khâu cấp phép, đấu thầu, mua sắm, định giá, lưu hành và kinh doanh vẫn hiện hữu.

"Những tồn tại này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh và chất lượng dịch vụ y tế", Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Thanh tra để phòng ngừa thất thoát, hoàn thiện chính sách

Theo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cuộc thanh tra lần này được triển khai trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, bảo đảm thực hiện đầy đủ các mục tiêu theo quy định của Luật Thanh tra.

Trọng tâm là đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược và thiết bị y tế; phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và pháp luật; phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời kiến nghị hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đặc biệt, mục tiêu cuối cùng của cuộc thanh tra không chỉ là làm rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý mà còn hướng tới việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ cuộc thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường yêu cầu Bộ Y tế cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan chủ động rà soát, tập hợp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu; bố trí cán bộ đầu mối có chuyên môn, nắm chắc nội dung công việc để phối hợp hiệu quả với Đoàn thanh tra.

Đối với Đoàn thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động; quán triệt nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm" trong phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

Các thành viên Đoàn thanh tra phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu hồ sơ, đánh giá khách quan, toàn diện trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và căn cứ pháp lý rõ ràng; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm kiểm tra, xác minh, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cũng đề nghị các đơn vị liên quan quán triệt phương châm "làm hết việc, không hết giờ", tăng cường phối hợp, tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược và thiết bị y tế, bảo vệ tốt hơn quyền lợi và sức khỏe của nhân dân.

Minh Đức
#Thanh tra quản lý dược và thiết bị y tế #Quy trình thanh tra ngành y tế #Chính sách và pháp luật y tế #Quản lý nhà nước về dược phẩm #Bảo vệ quyền lợi người bệnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe