Thanh tra quản lý kinh doanh dược, thiết bị y tế, Bộ Y tế cùng các đơn vị liên quan

TPO - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa chủ trì hội nghị công bố Quyết định số 599 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế.

Làm rõ những bất cập trong quản lý dược và thiết bị y tế

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường chủ trì buổi công bố quyết định.

Theo quyết định, đối tượng thanh tra gồm Bộ Y tế và một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2025; trường hợp cần thiết, Đoàn thanh tra sẽ xem xét các nội dung phát sinh trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra gồm 21 thành viên do ông Nguyễn Tuấn Anh làm Trưởng đoàn. Hai Phó Trưởng đoàn là ông Ngô Đình Long, Phó Cục trưởng Cục X và ông Diêm Đăng Việt, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tài chính, ngân hàng (Cục VI). Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định, không tính ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định Bộ Y tế sẽ nghiêm túc chấp hành quyết định thanh tra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế mong muốn thông qua hoạt động thanh tra sẽ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, qua đó tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường nhấn mạnh, dược phẩm và thiết bị y tế là lĩnh vực đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh và quyền lợi của người dân. Ông Nguyễn Văn Cường cho biết, đây là thị trường có quy mô lớn, tính chuyên môn cao, liên quan đến nhiều chủ thể từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh đến các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước.

Những năm gần đây, hệ thống chính sách, pháp luật về dược và thiết bị y tế từng bước được hoàn thiện, công tác quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tồn tại không ít hạn chế, bất cập như năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế, nguồn cung nhiều mặt hàng phụ thuộc vào nhập khẩu; nguy cơ phát sinh vi phạm trong các khâu cấp phép, đấu thầu, mua sắm, định giá, lưu hành và kinh doanh vẫn hiện hữu.

"Những tồn tại này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tác động trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh và chất lượng dịch vụ y tế", Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Thanh tra để phòng ngừa thất thoát, hoàn thiện chính sách

Theo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, cuộc thanh tra lần này được triển khai trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn, bảo đảm thực hiện đầy đủ các mục tiêu theo quy định của Luật Thanh tra.

Trọng tâm là đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược và thiết bị y tế; phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và pháp luật; phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời kiến nghị hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đặc biệt, mục tiêu cuối cùng của cuộc thanh tra không chỉ là làm rõ các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý mà còn hướng tới việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ cuộc thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường yêu cầu Bộ Y tế cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan chủ động rà soát, tập hợp và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu; bố trí cán bộ đầu mối có chuyên môn, nắm chắc nội dung công việc để phối hợp hiệu quả với Đoàn thanh tra.

Đối với Đoàn thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động; quán triệt nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ yêu cầu, rõ sản phẩm, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm" trong phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.

Các thành viên Đoàn thanh tra phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu hồ sơ, đánh giá khách quan, toàn diện trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và căn cứ pháp lý rõ ràng; xác định đúng trọng tâm, trọng điểm kiểm tra, xác minh, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cũng đề nghị các đơn vị liên quan quán triệt phương châm "làm hết việc, không hết giờ", tăng cường phối hợp, tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược và thiết bị y tế, bảo vệ tốt hơn quyền lợi và sức khỏe của nhân dân.