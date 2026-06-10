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Hà Nội xem xét nghị quyết quy định việc sử dụng bãi sông để xây dựng mới công trình

Trần Hoàng

TPO - Tập thể UBND thành phố Hà Nội họp xem xét dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng đất bãi sông, bãi nổi để xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan

Sáng 10/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2026 (phiên thứ 2), để xem xét các Nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026 trình HĐND thành phố theo thẩm quyền của tập thể UBND thành phố.

Các dự thảo nghị quyết được xem xét bao gồm: Nghị quyết Quy định về mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ liên quan trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; dự thảo Nghị quyết Quy định về cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là dự thảo Nghị quyết quy định việc sử dụng đất bãi sông, bãi nổi để xây dựng mới công trình, nhà ở với tỷ lệ thích hợp theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, quy hoạch đê điều và phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch khác có liên quan; xây dựng các công trình dành cho không gian công cộng, công trình phục vụ mục đích công cộng ở khu vực bãi sông, bãi nổi còn lại nhưng không tôn cao bãi sông, bãi nổi để bảo đảm yêu cầu không làm cản trở dòng chảy.

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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2026 (phiên thứ 2)

Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới; hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội. Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách về thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ ngân sách thành phố; việc sử dụng ngân sách thành phố và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện chính sách này.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, theo kế hoạch đã được HĐND và UBND thành phố thống nhất, thành phố Hà Nội sẽ ban hành tổng cộng 64 nghị quyết để cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026 trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1/7. Vì thế, toàn bộ các nghị quyết phải được hoàn thiện trước ngày 15/6 để thành phố tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các nghị quyết sau khi được thông qua.

Do khối lượng nghị quyết trình tại phiên họp lần này rất lớn, tập thể UBND thành phố xem xét trước 19 nghị quyết; các nghị quyết còn lại tiếp tục được lấy ý kiến, hoàn thiện và có thể xin ý kiến các thành viên UBND thành phố bằng văn bản.

“Chúng tôi kỳ vọng từ ngày 1/7, khi Luật Thủ đô năm 2026 và các cơ chế, chính sách mới chính thức có hiệu lực, đây sẽ là một trong những động lực rất mạnh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Trần Hoàng
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