Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

TPO - Ông Phạm Quang Hưng (sinh năm 1978), Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được tiếp nhận về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sáng 9/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Quang Hưng. Ảnh: HNM.



Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 1955-QĐ/TU ngày 5/6/2026, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định tiếp nhận ông Phạm Quang Hưng (sinh năm 1978), Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác tại Thành ủy Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.