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110 hộ dân mặt đường Đại Cồ Việt bị thu hồi đất

Trần Hoàng

TPO - Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt được tái khởi động sau hơn 20 năm chậm tiến độ. Để thực hiện dự án, 110 hộ dân bị thu hồi đất.

Ngày 10/6, UBND phường Bạch Mai (TP Hà Nội) có thông tin về Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng được quy hoạch xây dựng và vận hành trên quy mô diện tích 6.844 m2, bao gồm một tầng nổi với chức năng sân vườn cảnh quan - các điểm giao thông đứng, 3 tầng hầm mỗi tầng 5.673 m2 (tổng diện tích 17.019 sàn hầm) cung cấp hơn 1.000 chỗ đỗ xe.

Ngày 30/11/2017, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt. Tuy nhiên đến nay đã hơn 20 năm, dự án vẫn... ở trên giấy.

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Loạt hộ dân phải di dời phục vụ Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 6.843,6 m2, số hộ dân bị thu hồi đất là 110.

UBND phường Bạch Mai cho biết ngày 25/3, Ban chỉ đạo GPMB phường đã tổ chức họp với đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh để đôn đốc chủ đầu tư triển khai thực hiện các nội dung theo thông báo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Về công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án, UBND phường cho biết ngày 5/3 chủ đầu tư đã có văn bản số 32/2026/CV-THM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án.

Ngày 30/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản số 3971/SNNMT-QHKH SDĐ về việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng tại dự án.

Về quỹ nhà tái định cư, ngày 31/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND TP Hà Nội chấp thuận bố trí 110 căn nhà ở xã hội để phục vụ dự án nêu trên.

Hiện nay, Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai đang phối hợp với chủ đầu tư rà soát toàn bộ pháp lý của dự án, quá trình triển khai GPMB đối với 110 hộ gia đình, cá nhân nằm trong diện thu hồi đất để có cơ sở phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng đô thị thực hiện việc quy chủ, quy thửa từ đó tham mưu cho UBND phường ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Trần Hoàng
#Dự án bãi đỗ xe Đại Cồ Việt #Thu hồi đất và đền bù #Tiến độ dự án chậm hơn 20 năm #Chương trình tái định cư nhà xã hội #Quy trình pháp lý và phối hợp triển khai #bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt #UBND phường Bạch Mai

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