Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP. Huế dự kiến giảm 522 thôn, tổ dân phố

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế dự kiến sắp xếp lại toàn bộ 1.105 thôn, tổ dân phố hiện có, giảm 522 đơn vị nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa, địa danh truyền thống.

Ngày 10/6, thông tin từ Sở Nội vụ TP. Huế cho biết, toàn thành phố triển khai phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy định mới về quy mô hộ gia đình. Qua rà soát, trong tổng số 1.105 thôn, tổ dân phố hiện nay có tới 846 đơn vị chưa bảo đảm tiêu chuẩn, gồm 303 thôn và 543 tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, TP. Huế dự kiến sắp xếp 1.105 đơn vị hiện có thành 583 thôn, tổ dân phố, gồm 216 thôn và 367 tổ dân phố, giảm 522 đơn vị. Sau sắp xếp, bình quân mỗi thôn, tổ dân phố sẽ có khoảng 595 hộ gia đình, tăng 281 hộ so với hiện nay.

Việc sắp xếp cũng kéo theo sự tinh gọn đáng kể của hệ thống tổ chức ở cơ sở. Dự kiến số lượng chi bộ thôn, tổ dân phố giảm 517 đơn vị; các chi hội, đoàn thể giảm 2.088 đơn vị; giảm 1.328 người hoạt động không chuyên trách và hơn 3.700 người tham gia hoạt động tại cơ sở.

Theo Sở Nội vụ TP. Huế, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm đầu mối trung gian và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đáng chú ý, TP. Huế xác định việc đặt tên các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp phải gắn với yêu cầu bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và địa danh truyền thống. Quá trình triển khai được thực hiện thận trọng, dân chủ thông qua lấy ý kiến cử tri, người dân và tham vấn các nhà nghiên cứu nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, việc giảm hơn 500 thôn, tổ dân phố sẽ góp phần tinh gọn bộ máy quản lý ở cơ sở, đồng thời bảo đảm gìn giữ những tên làng, địa danh gắn bó với ký ức và bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô.

Ngọc Văn
#tinh gọn bộ máy #thôn tổ phố #TP Huế #bảo tồn địa danh #sắp xếp thôn tổ dân phố #bản sắc văn hóa #Cố đô Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe