TP. Huế dự kiến giảm 522 thôn, tổ dân phố

TPO - TP. Huế dự kiến sắp xếp lại toàn bộ 1.105 thôn, tổ dân phố hiện có, giảm 522 đơn vị nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, đồng thời bảo tồn các giá trị văn hóa, địa danh truyền thống.

Ngày 10/6, thông tin từ Sở Nội vụ TP. Huế cho biết, toàn thành phố triển khai phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố theo quy định mới về quy mô hộ gia đình. Qua rà soát, trong tổng số 1.105 thôn, tổ dân phố hiện nay có tới 846 đơn vị chưa bảo đảm tiêu chuẩn, gồm 303 thôn và 543 tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, TP. Huế dự kiến sắp xếp 1.105 đơn vị hiện có thành 583 thôn, tổ dân phố, gồm 216 thôn và 367 tổ dân phố, giảm 522 đơn vị. Sau sắp xếp, bình quân mỗi thôn, tổ dân phố sẽ có khoảng 595 hộ gia đình, tăng 281 hộ so với hiện nay.

Việc sắp xếp cũng kéo theo sự tinh gọn đáng kể của hệ thống tổ chức ở cơ sở. Dự kiến số lượng chi bộ thôn, tổ dân phố giảm 517 đơn vị; các chi hội, đoàn thể giảm 2.088 đơn vị; giảm 1.328 người hoạt động không chuyên trách và hơn 3.700 người tham gia hoạt động tại cơ sở.

Theo Sở Nội vụ TP. Huế, mục tiêu của việc sắp xếp không chỉ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, giảm đầu mối trung gian và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đáng chú ý, TP. Huế xác định việc đặt tên các thôn, tổ dân phố sau sắp xếp phải gắn với yêu cầu bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và địa danh truyền thống. Quá trình triển khai được thực hiện thận trọng, dân chủ thông qua lấy ý kiến cử tri, người dân và tham vấn các nhà nghiên cứu nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, việc giảm hơn 500 thôn, tổ dân phố sẽ góp phần tinh gọn bộ máy quản lý ở cơ sở, đồng thời bảo đảm gìn giữ những tên làng, địa danh gắn bó với ký ức và bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô.