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Xã hội

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TP Hải Phòng sắp xếp lại hơn 3.000 thôn, tổ dân phố

Nguyễn Hoàn

TPO - TP Hải Phòng đang rà soát, lên phương án tổng thể sắp xếp lại 3.068 thôn, tổ dân phố. Trong đó, 2.116 thôn, tổ dân phố không đảm bảo số hộ theo tiêu chuẩn.

UBND TP Hải Phòng vừa triển khai kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Đây là nhiệm vụ chính trị, không chỉ nhằm tinh giản biên chế mà còn là nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Hiện nay, Hải Phòng có 3.068 thôn, tổ dân phố. Trong đó, có 2.116 thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo Nghị định 185 của Chính phủ; 654 thôn có từ 400 hộ trở lên và 316 tổ dân phố có từ 550 hộ trở lên.

Tính đến nay, tất cả 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn Hải Phòng đã hoàn thiện, gửi phương án dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố về Sở Nội vụ tổng hợp. Sở Nội vụ Hải Phòng đang hoàn thiện phương án tổng thể để trình UBND thành phố.

TP Hải Phòng kỳ vọng thông qua việc sắp xếp sẽ giảm đáng kể số lượng người hoạt động không chuyên trách, từ đó tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước và tập trung nguồn lực này cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Việc tinh gọn bộ máy gắn liền với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị, giúp đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự là những người có bản lĩnh, tư duy đổi mới và khát vọng cống hiến.

Để đảm bảo tính ổn định và bền vững, thành phố đề ra những nguyên tắc khắt khe trong quá trình tổ chức lại. Các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định.

Cụ thể, khuyến khích các địa phương sắp xếp với quy mô lớn: đối với thôn là từ 400 hộ gia đình trở lên và đối với tổ dân phố là từ 550 hộ gia đình trở lên. Đối với thôn, tổ dân phố sau sắp xếp lại có quy mô lớn (thôn từ 1.000 hộ, tổ dân phố từ 1.500 hộ) cần phải có các giải pháp để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động tự quản của cộng đồng dân cư và đảm bảo yêu cầu quản lý của chính quyền xã.

Đặc biệt, việc sắp xếp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã và hạn chế tối đa việc chia tách một đơn vị cũ thành nhiều cụm dân cư mới. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tại các thôn, tổ dân phố mới phải được đảm bảo để phục vụ tốt nhất cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, chữa bệnh và văn hóa của nhân dân. Quá trình này cũng phải được thực hiện đồng bộ với việc kiện toàn các chi bộ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #sắp xếp thôn #tổ dân phố #tinh gọn bộ máy #chính quyền cơ sở

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