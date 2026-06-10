Diễn viên đóng cô đồng trừ tà và oan hồn họ Hứa trong truyền thuyết kinh dị khu Chợ Lớn

TPO - Thay vì quy tụ những gương mặt bảo chứng phòng vé, phim điện ảnh "Lầu chú Hỏa" đi theo hướng khác khi trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hoặc ở ẩn nhiều năm, phù hợp với tinh thần và màu sắc riêng của bộ phim.