Diễn viên đóng cô đồng trừ tà và oan hồn họ Hứa trong truyền thuyết kinh dị khu Chợ Lớn

TPO - Thay vì quy tụ những gương mặt bảo chứng phòng vé, phim điện ảnh "Lầu chú Hỏa" đi theo hướng khác khi trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hoặc ở ẩn nhiều năm, phù hợp với tinh thần và màu sắc riêng của bộ phim.
Tái xuất điện ảnh sau 12 năm, Công Nương lựa chọn một kịch bản kinh dị và được đạo diễn tin tưởng giao cho vai diễn cô đồng Bạch. Trong phim Lầu chú Hỏa, nhân vật này xuất hiện với vẻ ngoài ma mị.
Lần bén duyên của Trương Huỳnh Như với vai diễn cô Hứa là mối duyên bất ngờ bởi vai diễn này không nằm trong dự định tuyển diễn viên ban đầu. Đạo diễn Hùng Trần chia sẻ về quyết định phải chắc chắn chọn Trương Huỳnh Như vào nhân vật này chỉ cần qua video thử vai.