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Giải trí

Diễn viên đóng cô đồng trừ tà và oan hồn họ Hứa trong truyền thuyết kinh dị khu Chợ Lớn

Ngọc Ánh

TPO - Thay vì quy tụ những gương mặt bảo chứng phòng vé, phim điện ảnh "Lầu chú Hỏa" đi theo hướng khác khi trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hoặc ở ẩn nhiều năm, phù hợp với tinh thần và màu sắc riêng của bộ phim.

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Tối 9/6, phim điện ảnh Lầu chú Hỏa có buổi ra mắt tại TPHCM. Thảm đỏ quy tụ dàn khách mời nổi tiếng của showbiz Việt. Diễn viên Nguyễn Công Nương - Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 - xúc động bởi đây là thảm đỏ sự kiện đầu tiên mà người đẹp tham gia với tư cách diễn viên sau 12 năm ở ẩn.
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“Hơn một thập kỷ trôi qua, một lần nữa Nương được sống trong bầu không khí này. Được sống với nghề và có thể đón nhận tình yêu của khán giả là điều mà Nương luôn trân trọng. Khi đứng ở đây, tôi nhận thức một cách rõ ràng rằng bản thân chưa bao giờ quên đi đam mê của mình. Và đây cũng là giai đoạn Nương khao khát được tham gia vào các dự án điện ảnh, mang đến những vai diễn đa dạng cho khán giả”, Nguyễn Công Nương nói.
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Tái xuất điện ảnh sau 12 năm, Công Nương lựa chọn một kịch bản kinh dị và được đạo diễn tin tưởng giao cho vai diễn cô đồng Bạch. Trong phim Lầu chú Hỏa, nhân vật này xuất hiện với vẻ ngoài ma mị.
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Nguyễn Công Nương chọn đầm satin đỏ ôm dáng ở sự kiện.
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Ngoài đời, Nguyễn Công Nương cũng là cô hầu đồng Tứ phủ. Tuy nhiên, vai diễn trong phim lại khác hoàn toàn khi cô đồng Bạch là người trừ tà, bắt ma. Nữ diễn viên phải học niệm chú, tập nói giọng Bắc trong nhiều tháng, hạ tông giọng trầm theo yêu cầu của đạo diễn.
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Thay vì quy tụ những gương mặt bảo chứng phòng vé, phim điện ảnh Lầu chú Hỏa đi theo hướng khác khi trao cơ hội cho những gương mặt trẻ, phù hợp với tinh thần và màu sắc riêng của bộ phim.
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Diễn viên Công Nương và đồng nghiệp trẻ.
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“Khi đóng phim, tôi được hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Lần trở lại này, tôi không chủ đích chọn kịch bản phim kinh dị mà chỉ quan tâm rằng liệu mình phù hợp với vai diễn không, có lột tả được tính cách và phong thái của cô đồng Bạch hay không. Trong quá trình đóng phim, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ", diễn viên Công Nương nói.
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Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa là phim kinh dị lấy cảm hứng từ chuyện kể dân gian Oan hồn Hứa thị - lời đồn truyền miệng trăm năm nay ở khu Chợ Lớn, xoay quanh 6 streamer khám phá căn nhà được cho là bị ám bởi oan hồn tiểu thư họ Hứa.
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Diễn viên Trương Huỳnh Như được giao vai quan trọng nhất - cô Hứa.
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Lần bén duyên của Trương Huỳnh Như với vai diễn cô Hứa là mối duyên bất ngờ bởi vai diễn này không nằm trong dự định tuyển diễn viên ban đầu. Đạo diễn Hùng Trần chia sẻ về quyết định phải chắc chắn chọn Trương Huỳnh Như vào nhân vật này chỉ cần qua video thử vai.
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Sắc vóc và nét tinh tế trong diễn xuất của nữ diễn viên khiến đạo diễn tin tưởng rằng sự hóa thân của cô sẽ lột tả hết những nỗi đau bị vùi nén của cô Hứa trong căn biệt thự kỳ dị.
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Bản dựng cuối cùng của phim tạo nên sự tò mò lớn vì giấu mặt thật của diễn viên. Quyết định này được đưa ra để bảo toàn cảm giác tò mò và khuếch đại nỗi sợ hãi trong trí tưởng tượng của người xem. Trương Huỳnh Như cho biết đạo diễn Hùng Trần từng nói khi xem phiên bản lộ mặt lúc còn sống, anh thấy diễn viên quá đẹp, lo sẽ làm khán giả bớt sợ.
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Từ đầu năm 2026, Huỳnh Như đảm nhiệm hai vai diễn có sức nặng nội tâm tại sân khấu Thế giới Trẻ (TPHCM) trong Mật mã cầu cơ và vở diễn đang ăn khách Gánh hát về khuya.
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Diễn viên Dũng Hà vào vai TikToker, đồng thời cũng là người thường đứng ra hòa giải khi nhóm streamer xảy ra mâu thuẫn. Lầu chú Hỏa là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Dũng Hà.
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Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng ủng hộ đồng nghiệp tại buổi ra mắt phim.
Ngọc Ánh
#Lầu chú Hỏa #Nguyễn Công Nương #phim kinh dị #showbiz Việt #diễn viên trẻ #Chợ Lớn #đạo diễn Hùng Trần

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