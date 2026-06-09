Hà Nội giao hơn 7,7 ha đất tại Vinhomes Smart City để xây trường liên cấp

TPO - Hà Nội giao 77.749 m2 đất tại phường Tây Mỗ cho doanh nghiệp để xây dựng trường liên cấp từ mầm non đến THPT.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao 77.749 m2 đất (đợt 7) tại phường Tây Mỗ cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park.

Trong tổng số 77.749 m2 đất có 70.672 m2 đất để đầu tư xây dựng công trình trường học theo quy hoạch. Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê hàng năm. Dự án được xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo chính sách đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; Thời hạn thuê đất, kể từ ngày UBND TP ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 16/6/2068. Nhà nước cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

70.672m2 đất được giao bao gồm: 18.010m2 đất để xây dựng công trình trường mầm non (ô đất có ký hiệu F3-NT1); 9.190m2 đất để xây dựng công trình trường tiểu học (ô đất có ký hiệu F2- TH01); 22.068m2 đất để xây dựng công trình trường Trung học cơ sở (gồm ô đất có ký hiệu F1-THCS1 và F3-THCS1); 21.404m2 đất để xây dựng công trình trường Phổ thông trung học (ô đất có ký hiệu F3-PTTH1).

Khu đô thị Vinhomes Smart City. Ảnh minh họa

Ngoài ra, còn có 4.327m2 đất để đầu tư xây dựng công trình công cộng đơn vị ở (ô đất có ký hiệu F3-CC01); 2.750m2 đất để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (ô đất có ký hiệu HT1).

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND TP chấp thuận.

Đồng thời khẩn trương phối hợp chặt chẽ với UBND phường Tây Mỗ và UBND phường Xuân Phương để thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục giao đất, thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc dự án theo quy định của pháp luật.

Hà Nội yêu cầu, trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn.

Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.