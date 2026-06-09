Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội giao hơn 7,7 ha đất tại Vinhomes Smart City để xây trường liên cấp

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội giao 77.749 m2 đất tại phường Tây Mỗ cho doanh nghiệp để xây dựng trường liên cấp từ mầm non đến THPT.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao 77.749 m2 đất (đợt 7) tại phường Tây Mỗ cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park.

Trong tổng số 77.749 m2 đất có 70.672 m2 đất để đầu tư xây dựng công trình trường học theo quy hoạch. Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê hàng năm. Dự án được xem xét miễn giảm tiền thuê đất theo chính sách đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa; Thời hạn thuê đất, kể từ ngày UBND TP ký Quyết định cho thuê đất đến ngày 16/6/2068. Nhà nước cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

70.672m2 đất được giao bao gồm: 18.010m2 đất để xây dựng công trình trường mầm non (ô đất có ký hiệu F3-NT1); 9.190m2 đất để xây dựng công trình trường tiểu học (ô đất có ký hiệu F2- TH01); 22.068m2 đất để xây dựng công trình trường Trung học cơ sở (gồm ô đất có ký hiệu F1-THCS1 và F3-THCS1); 21.404m2 đất để xây dựng công trình trường Phổ thông trung học (ô đất có ký hiệu F3-PTTH1).

anh-1-5.jpg
Khu đô thị Vinhomes Smart City. Ảnh minh họa

Ngoài ra, còn có 4.327m2 đất để đầu tư xây dựng công trình công cộng đơn vị ở (ô đất có ký hiệu F3-CC01); 2.750m2 đất để đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (ô đất có ký hiệu HT1).

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn quản lý, sử dụng diện tích đất được giao, thuê trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND TP chấp thuận.

Đồng thời khẩn trương phối hợp chặt chẽ với UBND phường Tây Mỗ và UBND phường Xuân Phương để thực hiện dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục giao đất, thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục thuộc dự án theo quy định của pháp luật.

Hà Nội yêu cầu, trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn phải đưa đất vào sử dụng. Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn.

Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trần Hoàng
#Phân bổ đất xây dựng trường học Hà Nội #Dự án khu đô thị Vinhomes Smart City #Chính sách thuê đất và miễn giảm #Quản lý và sử dụng đất đai #Pháp luật và quy trình giải phóng mặt bằng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe