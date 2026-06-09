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Nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chuẩn bảo đảm không gian hoạt động hiệu quả của cấp xã

Trường Phong

TPO - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đặt vấn đề nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chuẩn bảo đảm không gian hoạt động hiệu quả của cấp xã, như quy mô diện tích, dân số, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh… phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt của Hà Nội.

Còn có những vướng mắc trong tổ chức thực thi

Chiều 9/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, kết quả trong suốt một năm qua khẳng định mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Bước đầu thành phố đã hình thành phương thức quản trị mới hiệu quả hơn, gần dân, sát dân hơn...

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HNM.

Tuy nhiên, ông Trần Đức Thắng nêu rõ, thực tế vận hành bộ máy còn có những vướng mắc trong tổ chức thực thi. Vì thế, cần thảo luận, đánh giá thực chất một số vấn đề.

Theo Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồng Nhật, Thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp từ 526 xã, phường, thị trấn xuống còn 126 xã, phường; kết thúc hoạt động của 30 quận, huyện, thị xã và kiện toàn đồng bộ hệ thống tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị hành chính mới.

Cùng với đó, hàng nghìn cán bộ lãnh đạo, quản lý được kiện toàn, điều động, luân chuyển, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới. Thành phố cũng tổ chức vận hành thử nghiệm trước khi chính thức triển khai, góp phần bảo đảm không có khoảng trống lãnh đạo, không gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Nhật, thực tiễn cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế phân cấp, chính sách cán bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung khắc phục các điểm nghẽn, rà soát mô hình tổ chức, đổi mới công tác cán bộ và tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

​Nghiên cứu tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với đặc thù của Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, nhấn mạnh, thành phố Hà Nội cần tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, phương thức lãnh đạo, phương thức tổ chức thực hiện; chủ động tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện những vấn đề mới để đề xuất giải pháp phù hợp với vị thế và trách nhiệm của Thủ đô.

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Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng đặt vấn đề nghiên cứu các tiêu chí, tiêu chuẩn bảo đảm không gian hoạt động hiệu quả của cấp xã, như quy mô diện tích, dân số, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh… phù hợp với đặc thù đô thị đặc biệt của Hà Nội. Bên cạnh đó, thành phố cần tiếp tục nghiên cứu mô hình tổ chức cơ sở Đảng đồng hành với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; rà soát tổ chức ở cơ sở, tổ dân phố để phù hợp thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu đánh giá nguồn lực cấp xã so với yêu cầu nhiệm vụ để giao nguồn lực, để cấp xã thực sự trở thành trung tâm giải quyết các vấn đề của nhân dân, đưa chính quyền về gần dân, phục vụ nhân dân.

Ông Thắng yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại về hạ tầng thông tin, băng thông đường truyền, chuẩn hóa liên thông dữ liệu chuyên ngành. Mỗi xã, phường phải có dữ liệu quản trị địa bàn cơ bản. Mỗi nhiệm vụ trọng tâm phải được theo dõi bằng tiến độ, mỗi phản ánh của người dân phải được theo dõi trạng thái đang xử lý, mỗi thủ tục hành chính phải đo được thời gian, chất lượng và trách nhiệm. Không để tình trạng đã có dữ liệu trên hệ thống số nhưng vẫn yêu cầu người dân phải nộp giấy tờ và phát sinh thêm việc cho cán bộ và người dân.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các sở, ngành không được coi phân cấp là chuyển việc xuống dưới, mà phải hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ và chịu trách nhiệm chuyên môn. Sở, ngành nào chậm hướng dẫn để cơ sở lúng túng, hồ sơ chậm, người dân phải đi lại nhiều lần thì người đứng đầu sở, ngành đó chịu trách nhiệm.

Trường Phong
#Hà Nội #Thành ủy Hà Nội #Bí thư Hà Nội #Sơ kết 1 năm chính quyền địa phương 2 cấp #Tiêu chuẩn cấp xã #Tiêu chí cấp xã ở Hà Nội #Ông Nguyễn Duy Ngọc #Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc

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