Hoa hậu Việt Nam giúp nữ sinh viết nên câu chuyện đẹp của tuổi trẻ

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, bước vào mùa giải mới, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hành trình tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Lý do hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam hướng đến trường đại học

Sáng 9/6, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên để tổ chức chương trình giao lưu, tuyển sinh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đến với sinh viên nhà trường.

Thay mặt ban Biên tập Báo Tiền Phong, đơn vị sáng lập và tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - khẳng định trải qua gần bốn thập kỷ hình thành và phát triển, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín và danh giá hàng đầu của đất nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu tại sự kiện tuyển sinh. Ảnh: Dương Triều.

Từ cuộc thi đầu tiên năm 1988 đến nay, Hoa hậu Việt Nam không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn hướng tới những giá trị cốt lõi của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: trí tuệ, bản lĩnh, nhân ái, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhiều thế hệ hoa hậu, á hậu trưởng thành từ cuộc thi đã khẳng định được năng lực trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành những đại sứ truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, bước vào mùa giải năm 2026, Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hành trình tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới - những cô gái không chỉ đẹp về hình thể mà còn giàu tri thức, văn hóa, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tin tưởng môi trường đại học chính là nơi hội tụ nhiều nữ sinh ưu tú, năng động, sáng tạo và giàu hoài bão. Chính vì vậy, hành trình tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam luôn hướng đến các đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là một điểm đến đặc biệt ý nghĩa.

"Là một trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Nhà trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn đến luật, báo chí, du lịch, ngoại ngữ và nhiều ngành học hiện đại khác", nhà báo Phùng Công Sưởng nhận định.

Với truyền thống hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học không chỉ chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng kỹ năng, nhân cách, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội cho sinh viên.

Nhà báo Phùng Công Sưởng tham quan cơ sở vật chất của Đại học Thái Nguyên. Ảnh: Trọng Tài.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam đánh giá rất cao môi trường học tập năng động của nhà trường và tin tưởng rằng nơi đây có nhiều nữ sinh hội tụ những phẩm chất phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp. Đó còn là cơ hội để các bạn trẻ khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng, mở rộng tri thức, nâng cao sự tự tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Ban tổ chức mong muốn thông qua chương trình tuyển sinh, nhiều nữ sinh Trường Đại học Khoa học mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

"Hãy xem đây là cơ hội để thử thách chính mình, để trưởng thành hơn và để viết nên những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Trân trọng giá trị bền vững của Hoa hậu Việt Nam

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - cũng chia sẻ những thông tin quan trọng về nhà trường.

Trường Đại học Khoa học là một trong bảy trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên - một trong ba đại học vùng của cả nước. Nhà trường đang đào tạo 40 ngành trình độ đại học, 11 ngành trình độ thạc sĩ và 7 ngành trình độ tiến sĩ với quy mô trên 17.000 người học, trong đó có gần 800 học viên sau đại học.

Nhà trường tự hào có đội ngũ giảng viên trình độ cao, với trên 50% giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên, đã đào tạo cho thị trường lao động Việt Nam và quốc tế gần 40.000 nhân lực chất lượng cao.

Ông Nguyễn Văn Đăng - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - chụp hình lưu niệm cùng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài, Dương Triều.

"Những năm qua, sức trẻ sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của các thế hệ sinh viên nhà trường luôn được lan tỏa mạnh mẽ. Hoạt động phong trào sinh viên diễn ra sôi nổi, đa dạng, từ các hoạt động ngoại khóa gắn với giáo dục chính trị tư tưởng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng.

Tôi đặc biệt trân trọng những giá trị bền vững cuộc thi Hoa hậu Việt Nam hướng đến. Đây không chỉ đơn thuần sân chơi sắc đẹp mà thực sự là hoạt động văn hóa - xã hội có ý nghĩa sâu sắc", ông Nguyễn Văn Đăng bày tỏ.

Gần bốn thập kỷ qua, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam kiên trì theo đuổi bốn trụ cột giá trị: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Theo đại diện Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, hành trình khẳng định đây là cơ hội để mỗi cô gái Việt Nam không chỉ tỏa sáng mà còn trưởng thành, hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, có trí tuệ của thời đại và trái tim biết rung động trước cộng đồng.