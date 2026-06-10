Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thu hồi cuốn 'Chuyện với Thanh' và làm rõ sai sót

Gia Linh

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu dừng phát hành, thu hồi cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng", đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai sót trong quá trình xuất bản.

Ngày 10/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) thông tin về quá trình xử lý đối với cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn. Theo đó, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.

Ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản yêu cầu NXB Hội Nhà văn tạm dừng phát hành cuốn sách, đồng thời tiến hành rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về những vấn đề được dư luận phản ánh.

z7612775814909-624af28eebd2286c7096bb5615aba31a.jpg
z7629246905620103feab8644cfb076ff4860f409df9de-zehf.jpg
Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản yêu cầu NXB Hội Nhà văn tạm dừng phát hành cuốn sách từ ngày 2/26.

Một ngày sau (ngày 3/6), NXB Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát đến cơ quan quản lý. Trong báo cáo, nhà xuất bản thừa nhận còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung.

Các hạn chế được xác định chủ yếu liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn trong sách. Nhà xuất bản cũng nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót phát sinh trong quá trình xuất bản, đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục.

Trên cơ sở báo cáo giải trình của NXB Hội Nhà văn, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và các quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, giám đốc và tổng biên tập, ngày 4/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu dừng phát hành và tổ chức thu hồi cuốn sách. Cơ quan quản lý này cũng yêu cầu NXB Hội Nhà văn rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

720553140-1627226032090925-1385948914174783999-n.jpg
Không chỉ yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn sách, Bộ VHTTDL cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản.

Để bảo đảm việc thu hồi được thực hiện đồng bộ, ngày 7/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục gửi văn bản tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn sách.

Cùng với đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh được đề nghị tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam, với vai trò cơ quan chủ quản của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, chỉ đạo đơn vị này thực hiện nghiêm các yêu cầu xử lý, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những sai sót trong quá trình xuất bản cuốn sách.

Gia Linh
#xuất bản #thu hồi sách #Chuyện với Thanh #làm rõ trách nhiệm #Bộ VHTTDL #nhà xuất bản #NXB Hội Nhà văn #Hội Nhà văn Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe