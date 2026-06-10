Thu hồi cuốn 'Chuyện với Thanh' và làm rõ sai sót

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu dừng phát hành, thu hồi cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng", đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những sai sót trong quá trình xuất bản.

Ngày 10/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) thông tin về quá trình xử lý đối với cuốn sách Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng của Nhà xuất bản (NXB) Hội Nhà văn. Theo đó, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát, kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.

Ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản yêu cầu NXB Hội Nhà văn tạm dừng phát hành cuốn sách, đồng thời tiến hành rà soát, thẩm định lại nội dung và báo cáo giải trình về những vấn đề được dư luận phản ánh.

Cục Xuất bản, In và Phát hành có văn bản yêu cầu NXB Hội Nhà văn tạm dừng phát hành cuốn sách từ ngày 2/26.

Một ngày sau (ngày 3/6), NXB Hội Nhà văn đã có báo cáo giải trình và kết quả rà soát đến cơ quan quản lý. Trong báo cáo, nhà xuất bản thừa nhận còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung.

Các hạn chế được xác định chủ yếu liên quan đến mức độ chuẩn xác của một số dữ liệu lịch sử và cách diễn đạt ở một số đoạn trong sách. Nhà xuất bản cũng nhận trách nhiệm đối với những thiếu sót phát sinh trong quá trình xuất bản, đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục.

Trên cơ sở báo cáo giải trình của NXB Hội Nhà văn, kết quả đánh giá độc lập của cơ quan quản lý và các quy định của Luật Xuất bản về trách nhiệm của nhà xuất bản, giám đốc và tổng biên tập, ngày 4/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu dừng phát hành và tổ chức thu hồi cuốn sách. Cơ quan quản lý này cũng yêu cầu NXB Hội Nhà văn rà soát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Không chỉ yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn sách, Bộ VHTTDL cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót xảy ra trong quá trình xuất bản.

Để bảo đảm việc thu hồi được thực hiện đồng bộ, ngày 7/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp tục gửi văn bản tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành yêu cầu dừng phát hành và thu hồi cuốn sách.

Cùng với đó, Thư viện Quốc gia Việt Nam và hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh được đề nghị tạm dừng đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc cho đến khi có ý kiến chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam, với vai trò cơ quan chủ quản của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, chỉ đạo đơn vị này thực hiện nghiêm các yêu cầu xử lý, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những sai sót trong quá trình xuất bản cuốn sách.