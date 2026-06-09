Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tuyên bố 'chiến thắng toàn diện' trước Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington có thể tuyên bố "chiến thắng toàn diện" trước Iran trong vòng hai tuần tới, đồng thời tiết lộ đã trực tiếp cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về nguy cơ bị cô lập nếu tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington đang tiến rất gần tới một thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Iran và có thể tuyên bố "chiến thắng toàn diện" trong vòng hai tuần tới.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh trực tuyến ở bang Nam Carolina, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang đạt được những tiến triển đáng kể.

"Chúng tôi đang đàm phán và họ muốn đạt được một thỏa thuận tốt. Họ sẵn sàng trao cho chúng tôi mọi thứ, nhưng không muốn trao cho chúng tôi vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định Washington đang chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu với Iran và dự báo một bước ngoặt quan trọng sẽ sớm xuất hiện.

"Tôi nghĩ chúng ta đang thắng trận chiến đó. Trong hai tuần tới, các bạn sẽ chứng kiến một chiến thắng hoàn toàn, một chiến thắng toàn diện. Điều đó sẽ xảy ra rất sớm và giá dầu sẽ giảm mạnh", ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Trump đề cập tới mốc thời gian "hai tuần". Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn được công bố ngày 7/4 cũng từng được kỳ vọng hoàn tất trong khoảng thời gian tương tự để tiến tới chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press, ông Trump giải thích việc Iran chưa chấp nhận thỏa thuận cuối cùng là do yếu tố tâm lý và vị thế của Tehran.

"Họ mạnh mẽ và kiêu hãnh. Có những điều họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm, nhưng giờ đây họ buộc phải làm. Họ không còn lựa chọn nào khác và điều đó cần thêm thời gian", ông Trump nói.

Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh báo

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Trump cho biết ông đã trực tiếp cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về những hệ lụy nếu Tel Aviv tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trao đổi với Axios ngày 8/6, ông Trump kể lại: "Tôi đã nói với ông Benjamin Netanyahu rằng: Hãy cẩn thận. Nếu tiếp tục như vậy, ông sẽ sớm phải tự lo liệu mọi việc".

Theo ông Trump, Israel đã thông báo cho Mỹ quá muộn về các cuộc không kích nhằm vào Iran hôm 8/6. Mặc dù các cuộc tấn công đã tạm dừng, nhưng những phát biểu gần đây của ông Netanyahu cho thấy khả năng nối lại chiến dịch quân sự vẫn chưa bị loại trừ.

Trong khi tiếp tục nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran, Tổng thống Trump cho biết năm quốc gia trong khu vực đã thúc giục ông can thiệp sau các cuộc tấn công gần đây của Israel.

"Những quốc gia này rất quan ngại. Họ rất thích thỏa thuận mà chúng ta đã đàm phán", ông Trump nói, mà không nêu rõ quốc gia nào đã liên hệ.

Ông Trump cũng tiết lộ rằng phía Iran đã gửi thông điệp tới Washington, khẳng định sẵn sàng ngừng các hoạt động quân sự nếu Israel chấm dứt các cuộc tấn công.

"Họ gọi cho chúng tôi và nói rằng sẽ không tiến hành thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa, đồng thời đề nghị Mỹ chuyển thông điệp tới Israel rằng họ cũng không nên tiếp tục các cuộc tấn công", ông Trump nói với Axios.