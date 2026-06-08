Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Phu nhân Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

TPO - Ngày 8/6, bà Đào Thị Bích Thủy - Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng, bà Vandara Siphandone - Phu nhân Thủ tướng Lào, bà Pich Chamony - Phu nhân Thủ tướng Campuchia, và bà Thananon Niramit - Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm và tìm hiểu về nhiều nét văn hoá Việt tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

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Phu nhân Đào Thị Bích Thủy (thứ 2 từ phải sang) cùng Phu nhân Thủ tướng Lào (thứ 2 từ trái sang), Phu nhân Thủ tướng Campuchia (bìa phải) và Phu nhân Thủ tướng Thái Lan (bìa trái) tìm hiểu về nón lá của phụ nữ Việt

Ảnh: TTXVN

​Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của đoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào, Campuchia, Thái Lan đến Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.

Cùng tham gia các hoạt động có bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Lê Nguyệt Anh - Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam; bà Kheng Sanvada - Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia; bà Khan Manida - Phu nhân Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Hàng không dân dụng Campuchia; bà Varaporn Phuangketkeow - Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Bà Weeree Thitipoonya - Phu nhân Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan, và bà Latana Siharaj - Phó Đại sứ Lào tại Việt Nam cùng tham gia hoạt động giao lưu văn hóa này.

Các Phu nhân tham gia hoạt động văn hoá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Theo TTXVN, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phu nhân Đào Thị Bích Thủy nhấn mạnh rằng Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan là những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng chia sẻ không gian văn hóa Đông Nam Á giàu bản sắc. Các nước đều đề cao giá trị gia đình, lòng hiếu khách, tinh thần đoàn kết cộng đồng và sự tôn trọng các giá trị nhân văn. Chính những điểm tương đồng đó đã tạo nên sự đồng cảm tự nhiên, giúp nhân dân các nước ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Trong chương trình, các Phu nhân thăm và nghe giới thiệu khái quát về lịch sử, không gian, kiến trúc và các giá trị tiêu biểu của khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám – biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam suốt gần 1.000 năm qua.

Bốn Phu nhân chụp ảnh chung trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Tại không gian triển lãm “Sỹ tử 3 - Chuyện sỹ tử” thuộc Nhà Thái Học, các Phu nhân nghe giới thiệu về không gian sắp đặt nghệ thuật “Vườn Trạng Nguyên” - được tạo nên từ chất liệu thủ công truyền thống như tre, giấy dó, nón lá và mây tre đan; nơi quá khứ và hiện tại được giao thoa, tạo nên những dòng chảy văn hóa mới, giúp di tích lịch sử Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm hẹn gắn kết của mọi thế hệ yêu mến lịch sử và văn hóa dân tộc.

Các Phu nhân giao lưu cùng nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động thủ công truyền thống như vẽ họa tiết trên nón lá, thêu tay, xem dệt lụa, qua đó hiểu hơn về vẻ đẹp của nghề truyền thống, sự khéo léo của người Việt và sức sống của các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.