Đồng Tháp bắt đầu lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính

TPO - Ngày 9/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành (xã Phú Hựu), Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Đồng Tháp tổ chức thí điểm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính.

Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành được tỉnh Đồng Tháp chọn làm nơi tổ chức thí điểm lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Qua đó đánh giá toàn diện quy trình thực hiện, kịp thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh, bảo đảm tính chính xác, khoa học và hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng đại biểu dành phút mặc niệm trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: V. Tiến

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau lễ tưởng niệm, các lực lượng chức năng triển khai quy trình lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin danh tính. Theo kế hoạch, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành, lực lượng chuyên trách sẽ tiến hành lấy mẫu đối với 442 phần mộ.

Quá trình khai quật, lấy mẫu, quản lý, bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được các đơn vị phối hợp thực hiện khép kín, nghiêm ngặt và đúng quy trình chuyên môn. Toàn bộ thông tin về phần mộ và mẫu hài cốt liệt sĩ đều được số hóa, cập nhật ngay vào cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, đối chiếu và xác minh danh tính lâu dài.

Hoạt động lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ để giám định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Việc làm này góp phần từng bước hoàn thiện thông tin cho các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình các liệt sĩ.

Đồng thời, đây cũng là nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay đối với cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng chuyên môn tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành. Ảnh: V. Tiến

Theo Kế hoạch, việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn từ nay đến ngày 27/7/2027, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu ADN với 11.810 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, bao gồm cả các hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, quy tập.

Giai đoạn từ tháng 7/2027 đến tháng 12/2030, tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục triển khai lấy và bàn giao mẫu ADN đối với 9.346 mộ liệt sĩ thiếu thông tin, các mộ liệt sĩ đã có một số dữ liệu nhưng chưa xác định được danh tính sau khi áp dụng phương pháp thực chứng.