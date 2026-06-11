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Người lính

Ảnh vệ tinh tiết lộ thiệt hại tại căn cứ không quân Israel sau vụ tấn công tên lửa của Iran

Quỳnh Như

TPO - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy dấu hiệu hư hại tại căn cứ không quân Ramat David ở miền bắc Israel sau đợt tấn công tên lửa đạn đạo của Iran, đánh dấu một bước leo thang mới trong căng thẳng khu vực.

Hình ảnh có độ phân giải thấp được vệ tinh Sentinel-2 của Ủy ban châu Âu ghi lại hôm 9/6 cho thấy dấu hiệu thiệt hại tại căn cứ không quân Ramat David của Israel, sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do Iran tiến hành.

Các ảnh vệ tinh độ phân giải thấp cho thấy một khu vực bị đổi màu tại vị trí được cho là nhà chứa máy bay trong căn cứ rộng lớn nằm phía đông nam thành phố Haifa. Giới quan sát nhận định đây có thể là dấu vết của một vụ tấn công trong đợt phóng tên lửa từ Iran diễn ra từ đêm Chủ nhật (7/6) đến rạng sáng thứ Hai (8/6).

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Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đối với một nhà chứa máy bay tại căn cứ không quân Ramat David.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã nhắm mục tiêu vào căn cứ Ramat David bằng các tên lửa đạn đạo Kheibar Shekan và Qadr. Theo Tehran, đây là phản ứng trước các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Beirut của Li-băng.

Kheibar Shekan là một loại tên lửa thế hệ mới với khả năng cơ động cao, được thiết kế để né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa và mang đầu đạn nặng 500-600 kg.

"Cuộc tấn công này là để đáp trả hành động gây hấn của Israel vào khu Dahieh ở Beirut và việc chế độ này vượt qua các lằn ranh đỏ đã được thiết lập", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tuyên bố, đồng thời khẳng định "lực lượng Israel sẽ phải đối mặt với nhiều đòn giáng mạnh mẽ hơn nữa nếu mở rộng chiến dịch quân sự".

Tuy nhiên, quân đội Israel khẳng định toàn bộ tên lửa được phóng vào đêm Chủ nhật đã bị đánh chặn hoặc rơi xuống khu vực không có người ở, đồng thời cho biết không có binh sĩ nào bị thương.

Cuộc tấn công của Iran được xem là lần phóng tên lửa trực tiếp vào lãnh thổ Israel đầu tiên kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc đối đầu quân sự rộng lớn hơn tại Trung Đông.

Theo giới phân tích, nếu được xác nhận, thiệt hại tại Ramat David sẽ mang ý nghĩa biểu tượng đáng kể, bởi đây là một trong những cơ sở quân sự quan trọng nhất của Israel. Căn cứ này từng đóng vai trò trung tâm trong nhiều chiến dịch quân sự lớn của Tel Aviv.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi sáng cùng ngày, lực lượng Houthi ở Yemen cũng tuyên bố phóng hai tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu của Israel, cho thấy nguy cơ mở rộng của cuộc xung đột trên nhiều mặt trận trong khu vực.

Ramat David được xây dựng bởi lực lượng Anh vào năm 1942 và được chuyển giao cho Israel vào tháng 5/1948. Hiện đây là căn cứ không quân lớn nhất thuộc Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel và là một trong ba căn cứ không quân chủ chốt của nước này.

Căn cứ rộng lớn 10,5 km vuông này là nơi đóng quân của nhiều phi đội máy bay chiến đấu F-15 và F-16, loại máy bay mà lực lượng Israel đã sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Li-băng.

Trước đó, vào tháng 7/2024, các phương tiện truyền thông của Hezbollah đã công bố đoạn phim cho thấy những điểm yếu của căn cứ này, bao gồm các trận địa phòng không Iron Dome, kho đạn dược, cơ sở chứa nhiên liệu và nhà chứa máy bay.

Căn cứ này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm kháng chiến trong khu vực. Hezbollah đã tấn công Ramat David bằng tên lửa Fadi-1 và Fadi-2 vào tháng 9/2024, trong khi các nhóm vũ trang tại Iraq cũng thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng 4 và tháng 7 cùng năm.

Quỳnh Như
Press TV
#căn cứ không quân #Israel #Iran #tấn công tên lửa #Ramat David #xung đột khu vực #tình hình Trung Đông

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