Tổng thống Iran: Tehran cần vượt qua tình trạng 'không chiến tranh, không hòa bình'

TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Tehran cần tìm lối thoát khỏi tình trạng "không chiến tranh, không hòa bình" thông qua đối thoại, song nhấn mạnh nước này sẽ không khuất phục trước áp lực quân sự hay các mối đe dọa từ bên ngoài.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Tư (10/6) cho biết, Iran phải vượt qua tình trạng "không chiến tranh, không hòa bình", trong bối cảnh các nỗ lực khôi phục đàm phán với Mỹ vẫn đang tiếp diễn giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang.

Tổng thống Iran cho biết cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã nhiều lần nhấn mạnh, rằng vấn đề "không chiến tranh cũng không hòa bình" cần phải được giải quyết, ám chỉ cách duy nhất để vượt qua giai đoạn hiện tại là đàm phán.

"Nếu chúng ta muốn vượt qua tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình này, chúng ta nên làm gì? Nếu chúng ta không tham gia đối thoại, thì lựa chọn thay thế là gì? Chính trên cơ sở đó lãnh tụ đã cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục, và trong giai đoạn cuối cùng, chỉ thị của ông ấy là: Hãy đi và giải quyết vấn đề", Tổng thống Pezeshkian nói. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Tổng thống Iran khẳng định chiến tranh không mang lại lợi ích cho đất nước, nhưng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ông nhấn mạnh Iran sẽ không bị buộc phải nhượng bộ bằng sức ép quân sự hoặc các mối đe dọa từ bên ngoài.

Ông Pezeshkian cho biết, việc điều hành đất nước trong thời chiến và khủng hoảng rất khó khăn, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của sự đoàn kết và hợp tác của tất cả người dân để vượt qua những thách thức mà Iran đang phải đối mặt.

Tổng thống Pezeshkian đồng thời chỉ trích các cuộc tấn công gần đây của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu Iran, cho rằng việc hạ sát các chỉ huy quân sự Iran là hành động "không thể chấp nhận được".

Ông Pezeshkian cũng nhấn mạnh những thách thức kinh tế mà Iran đang phải đối mặt, cho rằng các lệnh trừng phạt và hạn chế đối với các tuyến đường thương mại đã gây áp lực nặng nề lên đất nước.

"Chúng tôi đang chịu lệnh trừng phạt, các tuyến đường vận chuyển bị phong tỏa, và chúng tôi phải đối mặt với một thử thách khó khăn phía trước. Điều hành đất nước trong những điều kiện này không dễ dàng", ông Pezeshkian lưu ý.

Những phát biểu trên được Tổng thống Pezeshkian đưa ra sau khi Iran và Mỹ tiếp tục có các động thái quân sự trả đũa lẫn nhau. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công các hệ thống phòng không và radar của Iran gần eo biển Hormuz nhằm đáp trả vụ trực thăng Apache của quân đội Mỹ bị bắn hạ.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào 21 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân và hải quân trong khu vực.

Iran xem xét các cuộc đàm phán sau khi Mỹ tấn công

Liên quan đến triển vọng đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đang "xem xét lại" các cuộc thương lượng với Washington sau những cuộc tấn công mới nhất của nước này.

Ông Baghaei cáo buộc Mỹ và Israel "liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn" và cho rằng ngoại giao không thể "diễn ra trong môi trường chân không", đồng thời nhấn mạnh cần có "một môi trường để ngoại giao hoạt động" nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán.

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