'Tôn Ngộ Không xấu nhất lịch sử' ế ẩm ở Việt Nam

TPO - Từng được yêu thích tại quê nhà Thái Lan, tuy nhiên ''Tây du ký đại náo" không bán được vé ở Việt Nam.

Bộ phim điện ảnh Tây du ký đại náo phiên bản do Thái Lan sản xuất ra mắt tại thị trường Việt Nam từ ngày 29/5, tuy nhiên không thu hút được người xem.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, trong ngày 9/6, phim chỉ bán được hơn 30 vé, mang về doanh thu 3 triệu đồng. Ngày 9/6, suất chiếu của phim là 24, đến ngày 10/6 giảm xuống chỉ còn 18 suất chiếu cả nước, đây là một con số rất thấp với một tác phẩm mới ra rạp 2 tuần. Hiện tại, doanh thu của Tây du ký đại náo chỉ đạt 758 triệu đồng.

Tây du ký bản Thái Lan bị chê dở, không thu hút khán giả Việt.

Tây du ký đại náo được đánh giá có nội dung hài hước vô tri, hướng tới khán giả thiếu nhi vì vậy nội dung thiếu chiều sâu, thiếu tính logic và chưa chạm đến cảm xúc người xem. Bên cạnh đó, tạo hình của dàn diễn viên bị cải biên khác lạ, không quen thuộc với khán giả thậm chí có không ít người xem chê xấu.

Phim đổi giới tính cho một số nhân vật như Hồ Ly Tinh, Nhện Tinh. Sức mạnh và tính cách của các vai diễn quen thuộc như Đường Tăng, Sa Tăng cũng khác hoàn toàn với các phiên bản nổi danh trước đây như Tây du ký 1986. Đó cũng là lý do khiến Tây du ký đại náo kén người xem.

Với một số khán giả, tác phẩm của Thái Lan phá bỏ những hình tượng nhân vật cũ, cố gắng làm mới những nội dung đã cũ, bị khán giả thuộc lòng. Tuy nhiên, cách cải biên này bị đánh giá chưa đạt chất lượng, chỉ khiến người xem cảm thấy nhàm chán.

"Bộ phim tiếc tiền nhất từng thấy", "Trời ơi tôi coi mà tức, quá uổng tiền", "Phim xem phải cất não ở nhà", "Hai chị em tôi đi xem cả rạp không có ai, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, bao xàm, khuyên thật không nên xem", "Mình là một người khá dễ tính trong việc xem phim nhưng không thể ngồi xem hết được vì rất nhàm, ngồi hơn một tiếng đứng dậy đi về vì quá chán, thua cả phim web drama", khán giả bình luận sau khi xem phim xong.

Phim lồng ghép yếu tố "xuyên không", cải biên thành một câu chuyện mới.

Tây du ký đại náo (2026) có nội dung kể về hành trình thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường, họ đụng độ hàng loạt yêu quái như Thiết Phiến Công Chúa, Nhền Nhện Tinh, Cửu Vĩ Hồ và Ngưu Ma Vương truy sát nhằm ăn thịt Đường Tăng để đạt được trường sinh bất tử.

Trong trận giao chiến hỗn loạn, Tôn Ngộ Không bất ngờ bị Quạt Ba Tiêu thổi bay, bị hút vào khe nứt không gian và rơi xuống một bãi rác ở Thái Lan thời hiện đại. Tôn Ngộ Không lần đầu phải thích nghi với xe cộ, nhịp sống hiện đại và những tình huống dở khóc dở cười nơi hạ giới. Những tình huống va chạm với đời sống hiện đại trở thành chất liệu tạo tiếng cười xuyên suốt bộ phim. Trong đó, Tôn Ngộ Không được một nhóm trẻ em nghèo bí mật chăm sóc và che giấu khỏi người lớn.

Bộ phim có sự tham gia của tài tử Jazz Padung thủ vai Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới do Nong Chusak đảm nhận. Đường Tam Tạng do Junior Kajbhunditt thủ vai, từng được biết đến với bộ phim ăn khách Tee Yod: Quỷ ăn tạng. Sa Tăng do Gap Jakarin thể hiện. Nữ ca sĩ, diễn viên Zani Nipaporn vào vai Bà La Sát với thần thái sắc sảo và mạnh mẽ. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của Nammon Krittanai trong vai Nhện Tinh và P-Jung Kritsana trong vai Cửu Vĩ Hồ, góp phần tăng thêm màu sắc kỳ ảo và kịch tính cho phim.

Các nhân vật có tạo hình kém bắt mắt, không được quảng bá rầm rộ cũng là lý do khiến tác phẩm thất bại phòng vé.

Trước khi tới Việt Nam, Tây du ký đại náo là phim Thái đứng đầu phòng vé nội địa suốt 2 tuần liên tiếp. Tuy nhiên, phim không thành công tại thị trường Việt Nam, ít được quảng bá và tạo hình không bắt mắt. Phim được dự đoán sớm rút khỏi rạp vì doanh thu ảm đạm, suất chiếu quá ít.