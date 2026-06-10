Huỳnh Hiểu Minh đỗ tiến sĩ

TPO - Huỳnh Hiểu Minh nhận tin vui sau hai năm nỗ lực. Nam diễn viên khiến khán giả khâm phục vì kiên trì theo đuổi con đường học vấn.

Ngày 10/6, trang Toutiao đưa tin Huỳnh Hiểu Minh được xác nhận có tên trong danh sách trúng tuyển nghiên cứu sinh của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Nam diễn viên đỗ chương trình tiến sĩ ngành Quản lý nghệ thuật/hoạch định sân khấu với tổng điểm 271,34. Anh phải trải qua ba vòng xét duyệt sơ tuyển, thi viết và phỏng vấn.

Năm ngoái, Huỳnh Hiểu Minh cũng đăng ký ngành học này nhưng không trúng tuyển. Tuy nhiên, ngôi sao Thần điêu đại hiệp quyết tâm ngừng một số dự án giải trí, không đóng phim để tập trung ôn luyện. Huỳnh Hiểu Minh từng chia sẻ tâm nguyện của mình: "Tôi quyết tâm thi lại để đạt được nguyện vọng. Dòng họ tôi chưa có tiến sĩ nào, tôi muốn thành người đầu tiên có học vị".

Khán giả ngưỡng mộ Huỳnh Hiểu Minh vì đã thành công nổi bật nhưng vẫn kiên trì theo đuổi con đường học vấn.

Ở tuổi 49, Huỳnh Hiểu Minh là ông chủ của hàng chục công ty, là một trong số những diễn viên nam đạt nhiều danh hiệu Ảnh đế (Nam chính xuất sắc nhất mảng điện ảnh) nhất Hoa ngữ. Nhưng dù công việc bận rộn, Huỳnh Hiểu Minh vẫn muốn theo đuổi kiến thức mới, không ngần ngại học tập để mở rộng chuyên môn: "Tôi đi học trước hết vì thấy quá trình nghiên cứu, tiếp thu kiến thức mới vui vẻ, khiến cuộc sống trở nên phong phú hơn".

Huỳnh Hiểu Minh từng theo học EMBA (cao học Quản trị kinh doanh) tại Đại học Bắc Kinh. Thời sinh viên, anh tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cùng lớp với Triệu Vy, Trần Khôn, trở thành "tam kiếm khách Bắc Ảnh".

Năm 2010, anh đầu tư vào ngành sản xuất rượu vang và đã giới thiệu một số nhà máy rượu vang nổi tiếng tới bán đấu giá tại Trung Quốc đại lục, thu về 15 triệu NDT. Huỳnh Hiểu Minh còn đầu tư sân golf, bệnh viện. Theo Sohu, chỉ nhờ các hoạt động kinh doanh phụ, tài sản ròng của Huỳnh Hiểu Minh vượt quá 100 triệu USD.

Năm 2012, tạp chí Forbes nhận định Huỳnh Hiểu Minh là ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất Trung Quốc với thu nhập khoảng 392 triệu nhân dân tệ (hơn 54 triệu USD). Năm 2025, truyền thông Hoa ngữ cho rằng Huỳnh Hiểu Minh sở hữu khối tài sản khoảng 10 tỷ NDT (hơn 1,4 tỷ USD) nhờ khả năng đầu tư tài giỏi và hoạt động nghệ thuật bền bỉ trong nhiều năm.

Huỳnh Hiểu Minh giờ đây là ông chủ nổi tiếng của giới giải trí Hoa ngữ.

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh có mối tình với người mẫu Diệp Kha. Cả hai được cho là đã sinh một con gái, tuy nhiên nam diễn viên chưa chính thức xác nhận việc này.

Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò nữ ca sĩ ít tên tuổi Hồ Nhiễm Nhi. Anh không ngại đưa bạn gái mới tới gặp bạn bè, song cả hai vẫn khá kín tiếng.