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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste

Minh Châu - Minh Hạnh

TPO - Sáng 10/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Minh Châu

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Timor-Leste; ủng hộ Timor-Leste độc lập, hòa bình, phát triển thịnh vượng và hội nhập khu vực, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão và Thủ tướng Lê Minh Hưng, tin tưởng các kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ tạo khuôn khổ, nền tảng quan trọng để đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và giao lưu nhân dân; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc tái thiết Timor-Leste, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản trị và phát triển đất nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: Minh Châu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh, ứng phó các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân trên cơ sở các văn kiện hợp tác vừa được ký kết, trong đó có Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông và Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão cảm ơn và đánh giá cao những định hướng cho quan hệ song phương mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu; mong muốn hai bên sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban Hợp tác song phương để trao đổi cụ thể về kế hoạch và các lĩnh vực hợp tác, trong đó có việc xem xét các lĩnh vực Việt Nam có thể hỗ trợ Timor-Leste nhằm tăng cường tự chủ về kinh tế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, hoàn thiện thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng…

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực, quốc tế; cùng đóng góp vào đoàn kết nội bộ khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, đề cao luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Minh Châu - Minh Hạnh
#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão #Diễn đàn Tương lai ASEAN

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